 Ruim helft slachtoffers ransomware betaalt losgeld

Slechts een kwart krijgt bestanden volledig terug. - Volgens een wereldwijd onderzoek onder 15.000 consumenten, uitgevoerd door Kaspersky, betaalde meer dan de helft (56 procent) van de ransomware-slachtoffers vorig jaar het losgeld om toegang tot hun gegevens te herstellen. In zeventien procent van de gevallen was het betalen van het losgeld geen garantie tot teruggave van gestolen gegevens.



In Nederland gaf 47 procent van de ondervraagden aan losgeld te hebben betaald om opnieuw toegang tot data te krijgen. Hierbij gaf 38 procent aan dat het betalen van het losgeld niet tot een positief resultaat had geleid. Naarmate het publieke bewustzijn van potentiële cyberdreigingen toeneemt, is er reden voor optimisme in de strijd tegen ransomware.



Geld afpersen

Ransomware is een type malware dat criminelen gebruiken om geld af te persen. Het bevat gegevens om losgeld te betalen met behulp van codering of door gebruikers de toegang tot hun apparaat te ontzeggen.

Het percentage slachtoffers dat vorig jaar het losgeld betaalde om de toegang tot hun gegevens te herstellen, was met 65 procent het hoogst onder 35-44-jarigen. Dit in vergelijking met iets meer dan de helft (52 procent) van de 16-24-jarigen en slechts elf procent van de 55-plussers. Het lijkt erop dat jongere gebruikers eerder geneigd zijn om losgeld te betalen, dan 55-plussers.



Betalen is geen garantie

Of ze nu betaalden of niet, slechts 29 procent van de slachtoffers kon na een aanval al hun versleutelde of geblokkeerde achttien herstellen. De helft verloor ten minste enkele bestanden, 32 procent verloor een aanzienlijk deel, achttien procent verloor een klein aantal bestanden en dertien procent verloor bijna al hun gegevens.

"Uit deze gegevens blijkt dat we hebben gezien dat een aanzienlijk deel van de consumenten de afgelopen twaalf maanden losgeld heeft betaald voor hun gegevens. Maar het overhandigen van geld is geen garantie voor de terugkeer van gegevens en moedigt cybercriminelen alleen aan om door te gaan met de praktijk. Daarom raden we degenen die getroffen zijn door ransomware altijd aan om niet te betalen, aangezien dat geld deze vorm van cyberaanvallen in stand houdt," zegt Marina Titova, hoofd Consumer Product Marketing bij Kaspersky. "In plaats daarvan moeten consumenten ervoor zorgen dat ze investeren in initiële bescherming en beveiliging van hun apparaten en regelmatig een back-up maken van alle gegevens. Dit zal de aanval zelf minder aantrekkelijk of lucratief maken voor cybercriminelen, het gebruik ervan verminderen en een veiligere toekomst bieden voor internetgebruikers. "



Tips bij ransomware

Momenteel beweren ongeveer vier op de tien (39 procent) van de ondervraagden dat ze de afgelopen twaalf maanden op de hoogte waren van ransomware. Het is belangrijk dat dit aantal stijgt naarmate werken op afstand productiever wordt. Om consumenten beter te helpen zichzelf te beschermen terwijl ze meer te weten komen over deze vorm van cyberaanval, is het essentieel dat ze begrijpen waar ze op moeten letten en wat ze moeten doen als ze ransomware tegenkomen.

Kaspersky beveelt het volgende aan:

• Betaal geen losgeld als een apparaat is vergrendeld. Door buitensporig losgeld te betalen worden cybercriminelen alleen maar aangemoedigd om door te gaan met hun praktijken. Neem in plaats daarvan contact op met de plaatselijke wetshandhavingsinstantie en meld de aanval.

• Probeer de naam van de ransomware Trojan te achterhalen. Deze informatie kan cybersecurity-experts helpen de dreiging te decoderen en toegang tot uw bestanden te behouden.

• Bezoek noransom.kaspersky.com voor de nieuwste decryptors, hulpprogramma's voor het verwijderen van ransomware en informatie over bescherming tegen ransomware.

• Klik niet op links in spam-e-mails of op onbekende websites en open geen e-mailbijlagen van afzenders die u niet vertrouwt.

• Steek nooit USB-sticks of andere verwijderbare opslagapparaten in uw computer als u niet weet waar ze vandaan komen.

• Bescherm uw computer tegen ransomware met een uitgebreide internetbeveiligingsoplossing, zoals Kaspersky Internet Security

• Maak een back-up van uw apparaten zodat uw gegevens veilig blijven als u een ransomware-aanval ervaart.