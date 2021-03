 In organisaties met goede security-cultuur vertonen medewerkers veiliger gedrag

Duidelijk verband tussen security-cultuur en veilig gedrag - KnowBe4 heeft in een nieuw onderzoek de correlatie kunnen leggen tussen security-cultuur en het veilig gedrag van medewerkers: hoe beter de security-cultuur, hoe veiliger het gedrag van medewerkers. De resultaten zijn gebundeld in het whitepaper ‘How Security Culture Invokes Security Behavior.’



De bevindingen van dit onderzoek zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens van het wereldwijde Security Culture and Credential Sharing-onderzoek, waaraan meer dan 97.000 medewerkers in 1.115 organisaties hebben deelgenomen. De resultaten laten zien dat het verbeteren van de security-cultuur van een organisatie zich direct vertaalt in veiliger gedrag van medewerkers, waardoor het risico op het delen van credentials ook afneemt.



Security-cultuur

In organisaties die relatief laag scoren op security-cultuur delen medewerkers gemiddeld bij 5.2 procent van de gesimuleerde phishing-e-mails hun credentials. Dat gemiddelde ligt met 0.1 procent vele malen lager bij organisaties die relatief hoog scoren op security-cultuur. Een belangrijke conclusie uit dit wereldwijde onderzoek is daarom: hoe meer aandacht wordt besteed aan de security-cultuur, hoe groter de kans op veilig gedrag van medewerkers. "Door dit onderzoek hebben we het verband tussen security-cultuur en veilig gedrag kunnen valideren," zegt Joanna Huisman, SVP strategische inzichten en onderzoek bij KnowBe4. "Bovendien hebben we uitvoerbare stappen geschetst die organisaties kunnen nemen om hun security-cultuur verder uit te bouwen en te verbeteren."



Klik hier om het het onderzoek te lezen.