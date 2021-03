 Vier process excellence-trends voor organisaties om in de gaten te houden

Vier trends die van impact gaan zijn in de komende maanden - De wereld verandert en de toekomst van werk verandert mee. Van operationele flexibiliteit en veerkracht tot het adopteren van intelligente oplossingen: alles draait dit jaar om process excellence en het nastreven daarvan, waarbij efficiëntie het sleutelwoord is.



Efficiënt werken, efficiënt invulling geven aan processen en daarmee de bedrijfsdoelen efficiënt bereiken moeten het uitgangspunt zijn voor alle bedrijven. Maar zelfs process excellence is onderhevig aan de trends die spelen in de markt. Celonis definieert de vier belangrijkste trends die ongetwijfeld van impact gaan zijn in de komende maanden.



1. Execution Management is de spil van innovatie

Dit jaar is het handhaven van een innovatiefocus de sleutel tot succesvolle process excellence. Terwijl bedrijven worstelen met de onzekerheid van onder andere de pandemie en de economische gevolgen, wordt er steeds vaker voor Execution Management gekozen om innovaties aan te sturen. De geschiedenis leert dat bedrijven die tijdens een crisis in innovatie investeren, beter presteren dan hun concurrenten tijdens het uiteindelijke herstel. Maar weten waar te investeren en wat precies te optimaliseren en innoveren begint met het begrijpen van de procesproblemen in de basis. Iets waar het principe van Execution Management in voorop loopt.



2. Van alles automatiseren naar gerichte, actiematige automatisering

Veel analisten spreken over ‘hyperautomatisering’: alles wat geautomatiseerd kán worden in een organisatie, moet dan ook daadwerkelijk geautomatiseerd worden. Volgens Gartner wordt deze overtuiging gedreven door organisaties die kampen met legacy bedrijfsprocessen die niet gestroomlijnd zijn, wat resulteert in dure en omvangrijke problemen voor organisaties. Los automatiseren wat er te automatiseren valt wordt dan vaak als oplossing gezien.

Toch is alles automatiseren juist niet de goede stap om te zetten. De korte termijn automatiserings-fix voelt misschien goed, maar de nadelen zijn op lange termijn voelbaar. Robotgestuurde procesautomatisering (RPA) was een hot topic, maar het is tijd om verder te kijken. De verwachting is dat tegen 2024 gerichte hyperautomatiseringssystemen gebouwd worden, waardoor 60 procent van de standalone RPA-oplossingen overbodig wordt. Kijk eens naar ‘automate to execute’. Workflow-automatisering zal RPA overtreffen als het gaat om het optimaliseren voor operationele veerkracht en wendbaarheid. De trend zorgt voor een verschuiving naar een focus op hoe uit te breiden en werk te automatiseren zonder complexiteit te creëren: het gaat om automatisering die bijdraagt en niet zozeer om automatisering die zonder doel wordt uitgevoerd.



3. Process Mining wordt op schaal toegepast

Geen twijfel dat Process Mining explosief in populariteit toeneemt. In 2020 zagen we een golf van Process Mining-initiatieven op gang komen. Vroeger werd Process Mining geassocieerd met technische consultants en analisten. Nu is het een geaccepteerde discipline geworden die door alle bedrijfsonderdelen op grote schaal wordt toegepast. Een aantal grote, gevestigde leveranciers van bedrijfssoftware hebben het afgelopen jaar Process Mining producten gelanceerd. In de recente Market Guide van Gartner tonen studies aan dat Process Mining een stijgende lijn vertoont en vooral relevant is om operationele veerkracht in ons huidige landschap mogelijk te maken.



4. Digital-first strategieën bieden kansen

Een van de vele manieren waarop de pandemie de consument én het bedrijfsleven heeft beïnvloed, is door de digitalisering flink op te voeren. De bedrijven die digitale strategieën in hoog tempo overnemen en toepassen hebben de overhand, zo laat onderzoek van McKinsey zien. Maar om toekomstbestendig te zijn, moet dat wel op een slimme (en efficiënte) manier gebeuren. Dat houdt in dat digital-first tools nodig zijn die een volgende golf van innovatie mogelijk maken en die nieuwe bedrijfsoplossingen opleveren. Ondertussen moeten we leren omgaan met de nuances van werken op afstand. Productiviteit blijft immers belangrijk.

Als we de ene productiviteitstool na de andere gebruiken, ondermijnen we niet alleen de voordelen, maar herhalen we ook onze slechte gewoonten – alleen dan digitaal. Het gaat juist niet om het digitaliseren van analoge tools: wanneer een tool is gemaakt om te presteren voor een machine, dan versterkt het alleen maar de vermoeidheid van de mens. Het resultaat, van bijvoorbeeld Zoom-moeheid, is een mentale en fysieke tol die de menselijke verbondenheid en productiviteit belemmert. Kies juist de productiviteitstools die daadwerkelijk helpen met het vergroten van de impact. Een sterke digital-first strategie, met de juiste tools en het uitgangspunt van process excellence verbetert de manier waarop we processen beheren, gebruikmakend van data om dubbel werk te voorkomen en efficiëntie te stimuleren.



Waar ‘purpose’ en creativiteit elkaar ontmoeten

De toekomst van digitale transformatie en process excellence ligt in het toewijzen van doelgerichtheid, vindingrijkheid en creativiteit in wat we doen. Carl Maas, Country Manager Benelux bij Celonis, ziet het belang van een process excellence-georiënteerde aanpak: "We moeten bewuster omgaan met hoe we werken, van het automatiseren van processen tot het uitvoeren van duurzame strategieën, maar we moeten het uiteindelijk niet voor het werk doen. Het is de intentie en de intelligentie erachter die de beste resultaten voor bedrijven opleveren."