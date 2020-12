 Teleurstellende verkiezingscampagne wordt vaak ‘aangepakt’ met nieuw logo

Logowijziging en verkiezingswinst gaan hand in hand - Een verkiezingsverlies van meer dan 50 procent van de stemmen gaat achteraf in drie van de vier gevallen samen met een logowijziging. Na een groot verlies, kiezen politieke partijen er vaak voor om de stijl van hun logo te wijzigen. Opvallend: voorafgaand aan een teleurstellende verkiezingsuitslag werden tot nu toe juist nooit grote wijzigingen doorgevoerd in het logo.



Dit, en meer blijkt uit analyse door FLYERALARM van de logo’s van landelijke politieke partijen.

Bij ruim 82 procent van de verkiezingsuitslagen met een verlies van 25 procent of meer was het logo niet of slechts beperkt gewijzigd in aanloop naar de verkiezing. De drukkerij analyseerde partijlogo’s van huidige zittende partijen van 1946 tot en met 2021 op basis van historische verkiezingsposters en affiches van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP).



Logowijziging en verkiezingswinst gaan hand in hand

Ook voorafgaand aan een grote verkiezingswinst veranderden politieke partijen vaak hun logo. In bijna zes op de tien gevallen waarbij een partij minstens twintig procent meer stemmen behaalde, wijzigde de partij in aanloop naar de verkiezingen het partijlogo. Uit de analyse blijkt dat bij grote verkiezingswinsten met meer dan 50 procent meer stemmen zelfs 63 procent van de partijen enige vorm van logowijziging doorvoerde.



Progressieve versus conservatieve partijen

Progressieve partijen veranderen vaker hun partijlogo dan conservatieve partijen. De PvdA heeft gemiddeld gezien het vaakst haar logo gewijzigd. Het CDA heeft daarentegen haar partijlogo door de jaren heen nauwelijks gewijzigd. Opvallend is dat het CDA juist in de recente jaren hun logo enkele keren heeft aangepast tijdens een periode van relatief magere verkiezingsresultaten.