Waar wilt u werken?

Het is duidelijk geworden dat het kantoor een samenwerkingsruimte is en zal blijven - Het afgelopen jaar hebben we meer vanuit huis gewerkt dan ooit te voren. Hierdoor is de cruciale rol en de waarde van het traditionele kantoor zoals we dat kennen in de schijnwerpers komen te staan. Ondanks dat er vorig jaar veel commentaar is geleverd op de open kantoortuin, blijkt uit nieuw onderzoek van Tarkett dat 46 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers het beste in een open en drukke omgeving, samen met collega’s werkt.



Want na al die maanden thuiswerken beginnen we het contact met collega’s echt te missen. Maar wat zegt dat over onze productiviteit? 84 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers is van mening dat zij productiever zijn op kantoor in plaats vanuit huis. Het traditionele kantoor zoals we dat kennen zal ook nooit meer hetzelfde zijn. Dus waar moet het kantoor van de toekomst aan voldoen? Tarkett zet de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rij.



1. Meten is weten

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de medewerkers (24 procent) zich zorgen maakt over milieuvriendelijkheid op het kantoor. Recycling, het gebruik van duurzame en natuurlijke materialen en een goede bereikbaarheid van het kantoor zijn dan ook belangrijke factoren. Als gevolg van de coronacrisis is ook de luchtkwaliteit voor veel medewerkers belangrijker geworden. Negentien procent van de medewerkers vindt het belangrijk om de ramen op kantoor te kunnen openen of controle te hebben over de luchtstroom. In slecht geventileerde ruimtes kan het coronavirus zich via aerosolen verspreiden. In deze tijd is het belangrijk om medewerkers inzicht te geven in de status van het binnenklimaat. Op deze manier kunt u ze geruststellen en angst wegnemen.



2. Het kantoor als speeltuin

Op de vraag ‘Welk type werkomgeving heeft uw voorkeur?’ gaf een derde (30 procent) van de medewerkers aan dat zij graag in een huiselijke werkomgeving werken. Medewerkers vinden het prettig wanneer de onderling verbonden ruimtes van een kantoor een huis weerspiegelen. Voorbeelden hiervan zijn ruimtes met huiskamerachtige elementen zoals boeken en banken. Een andere kantoortrend die we vaker zien terugkomen is het speelse kantoor. 22 procent van de medewerkers werkt graag in een kantoor dat het bedrijf weerspiegelt of een thema weergeeft. Zo zijn glijbanen, hangmatten en schommels graag geziene faciliteiten om de creativiteit onder medewerkers te stimuleren. Opmerkelijk is dat dit percentage vóór Covid-19 veel lager was, we zijn dus toe aan een creatieve boost.



3. Home is where the office is

Vóór Covid-19 hadden veel medewerkers al moeite met de balans vinden tussen werk en privé. Doordat veel kantoren zich naar de keukentafel hebben verplaatst, wordt deze uitdaging alleen maar groter. Zoals verwacht ziet de grote meerderheid (79 procent) van de medewerkers de voordelen van het thuiswerken in. Het grootste voordeel is volgens 42 procent de mogelijkheid om werkuren flexibel in te delen, zodat ze kunnen presteren wanneer ze op hun best zijn. Toch blijkt dat we door het thuiswerken ook structureel overuren maken. We vinden het moeilijk om onze e-mails niet meer te controleren na werktijd, nu deze steeds binnen handbereik zijn. Zo geeft 42 procent aan te blijven controleren wat er aan de hand is, wanneer ze niet aan het werk zijn.

Het is duidelijk geworden dat het kantoor een samenwerkingsruimte is en zal blijven. Eén waar medewerkers weten dat ze kunnen werken zonder afleiding door geluidsoverlast maar ook de keuze hebben om de drukte op te zoeken. Stelt u zich eens voor dat u door het herontwerpen van de traditionele kantooromgeving het geluk van de werknemers met percentages kunt opvoeren. Dat zou betekenen dat met bijvoorbeeld twee procent procent, in een bedrijf waar 100 werknemers werken, twee mensen zich op dagelijkse basis gelukkiger voelen. En gelukkige medewerkers willen we allemaal, zij zijn de drijvende kracht achter iedere succesvolle organisatie.