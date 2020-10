 Ruim helft organisaties verstuurt gegevens onbeveiligd

36 procent is niet op de hoogte van veiligheidsrisico’s van op bedrijfsnetwerk geïnstalleerde apps - Ruim de helft (51 procent) van de organisaties weet dat medewerkers onbeveiligd gegevens versturen terwijl die wel beveiligd zouden moeten worden. Dit blijkt uit onderzoek van Orange Cyberdefense onder 264 IT-verantwoordelijken. Van hen geeft 36 procent aan niet volledig op de hoogte te zijn van de veiligheidsrisico’s bij het installeren van een nieuwe applicatie op het bedrijfsnetwerk.



44 procent vindt dat werknemers te weinig bewustzijn hebben voor het veilig omgaan met de bedrijfsdata en de data van hun klanten.



Securityprotocollen niet up-to-date

Door de coronacrisis komen bedrijven voor nieuwe uitdagingen te staan. Zeker op het gebied van IT en cybersecurity. Ruim driekwart (76 procent) van de organisaties heeft protocollen waar werknemers zich aan moeten houden om de veiligheid van data te kunnen garanderen. 44 procent geeft aan deze protocollen te hebben moeten herzien vanwege de crisis. Daarbij geeft twintig procent toe dat de proctocollen waar ze nu mee werken niet meer op up-to-date zijn.

Mark Jenster, General Manager bij Orange Cyberdefense: "Het afgelopen half jaar heeft een enorme impact gehad op de inrichting van de IT-omgeving van bedrijven. Het thuiswerken van medewerkers stelt organisaties voor nieuwe uitdagingen. Cybersecurity-protocollen die zijn ingericht voor mederwerkers die normaliter op kantoor werken, zijn niet meer van toepassing als men thuiswerkt. Dit maakt de organisatie plots kwetsbaar en dat is iets waar een organisatie zich bewust van moet zijn. Bedrijven moeten hier dan ook snel naar handelen, maar het maakt het niet eenvoudiger als tegelijkertijd het IT-budget verlaagd wordt. Het is daarom van belang dat organisaties de risico’s erkennen en hier op directieniveau bewustzijn en aandacht voor is."