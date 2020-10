 De coronasituatie heeft ook effect op de relatiegeschenkensector

Relatiegeschenkensector getroffen door coronasituatie - Het coronavirus heeft de economie zwaar getroffen en geen enkele sector blijft buiten schot. Voor de relatiegeschenkensector is dat niet anders. Edwin den Hartog, managing director bij Loopper Relatiegeschenken, beaamt dat. Hij geeft echter meteen ook aan dat ze net zoals andere sectoren creatief met de coronasituatie omspringen. "Dat moet wel," klinkt het.



"De coronasituatie heeft natuurlijk ook onze sector getroffen. Dat is ook logisch. De afstand tussen relaties en zakenpartners werd groter, vergaderingen werden uitgesteld en etentjes afgeschaft. Zonder gelegenheden worden er ook minder geschenken gegeven. Daarnaast werd er bij de eerste schrikreactie al snel gesnoeid in de budgetten. Het is niets nieuws dat onze sector, net zoals bijvoorbeeld de marketingsector, dan het kind van de rekening is," legt Den Hartog uit.



Relatiegeschenken en attenties om de situatie door te komen

Hij gaat echter verder met een positieve noot: "Toch merken we een voorzichtig gevoel van optimisme. Zo willen bedrijven hun mensen een riem onder het hart steken en zien ze in dat een klein geschenkje, een klein gebaar, net is wat we in deze bijzondere tijden nodig hebben. De werkgever geeft dan het signaal dat ze niet vergeten zijn. Ook worden hun geschenkjes steeds vaker op alternatieve manieren gegeven en worden ze bijvoorbeeld per post bezorgd. Vroeger was dat vaak ondenkbaar en werd er echt wel ingezet op het persoonlijk contact."



Andere relatiegeschenken dan voorheen

"Niet alleen zijn we anders geschenken gaan geven, maar bovendien geven we ook andere geschenken. Sommige bedrijven laten bijvoorbeeld notitieboekjes met antibacteriële coatings bedrukken. Compleet nutteloos natuurlijk, want het coronavirus is geen bacterie, maar het is vooral een kwinkslag naar deze bijzondere tijden. Ook 1,5-meterpakketten zijn nu best populair. Soms moet er gewoon eens gelachen kunnen worden. Daarnaast zijn er ook nog de bedrukte beschermingssetjes met bijvoorbeeld mondkapjes, alcoholgel en desinfecterende doekjes. Daarmee geeft men aan te geven om de gezondheid van een ander. Ook dat is een mooi verhaal," zegt Den Hartog.



Innovatie en verandering in bijzondere tijden

Volgens Den Hartog hoeven we niet verbaasd te zijn: "Onze sector is er eigenlijk altijd al een geweest die voortdurend moet innoveren en die moet inspelen op hypes. Alleen al het verschil met het begin van het millennium is gigantisch. Toen was alcohol het ideale cadeau, terwijl we nu vinden dat we alcoholgebruik niet moeten aanmoedigen en dus geven we maar een usb-stick. En een jaar geleden zou men ons gek genoemd hebben als we bedrukte mondkapjes verkochten, maar tegenwoordig is het net zo normaal.

Het hoeft overigens niet altijd zo duidelijk richting de coronasituatie te wijzen. Ook geschenkjes zoals een persoonlijke koffiemok of een touchscreen-pen doen het momenteel opvallend goed. Anderzijds zijn er natuurlijk ook geschenken die nu ineens minder goed verkopen. Zo is het bijvoorbeeld niet het moment voor snoeppotten boordevol lekkers en deelt niemand nog visitekaartjes uit, waardoor ook de verkoop van visitekaarthouders is afgenomen.

De coronasituatie zal echter niet eeuwig blijven duren. Vroeg of laat zal alles weer naar het oude terugkeren en zullen bedrukte mondkapjes als cadeau opnieuw knettergek zijn, terwijl de visitekaartjes vlot van de hand gaan. Ik denk dat we allemaal wel uitkijken naar dat moment. En dan innoveren we gewoon opnieuw."