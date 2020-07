 Opvallende trends in de markt van relatiegeschenken

Wat geeft u uw relaties? - Iedereen vindt het wel leuk om een relatiegeschenk te krijgen. En voor wie het geeft is het natuurlijk een handige manier om hun merk te promoten. Toch zijn niet alle relatiegeschenken een even goed idee. Volgens Michael Brust, marketing en e-commerce manager bij Igo Promo, doen vooral usb-sticks en pennen het goed.



Hij heeft het eveneens over de recente evoluties op de markt, de populariteit van relatiegeschenken en hoe effectief ze zijn.



Focus op functionaliteit

Volgens Brust is het belangrijk dat bedrijven goed nadenken over wat voor hun doelgroep functioneel is: "Er is al veel onderzoek verricht naar wat het perfecte relatiegeschenk is. Daaruit blijkt dat 50 procent van de mensen vindt dat een goed relatiegeschenk vooral handig moet zijn. Het is zelfs belangrijker dan de kwaliteit of de duurzaamheid van het geschenk, maar volgens recente onderzoeken neemt het belang van dat laatste wel toe. Hoe dan ook doen de kleine relatiegeschenken die we ook effectief dag in dag uit gebruiken het goed. Het gaat dan onder andere om pennen, schriftjes, tassen, muismatten of zelfs flessenstaanders. Als het maar functioneel is, blijkt het te werken. Wat functioneel is? Dat is dan weer afhankelijk van het doelgroep."



Weinig verschuivingen bij populaire relatiegeschenken

"Die focus op functionaliteit is helemaal niks nieuws onder de zon. Eigenlijk is het al jaren zo dat vooral functionele relatiegeschenken het beste scoren. Daarbij waren er altijd wel een aantal kleine verschuivingen. De populariteit van een kalender zit bijvoorbeeld al langer in dalende lijn. Zo’n kalender wordt ook steeds minder functioneel nu we steeds vaker alles bijhouden in applicaties en zulkdanige digitale hulpmiddelen. Hoewel tablets en touchscreens intussen gemeengoed zijn, hebben ze de pen en de muismat nog niet kunnen vervangen. Niet voor niets staan ze al jaren bovenaan in het lijstje met de populairste relatiegeschenken," gaat Brust verder.



Usb-sticks winnen steeds meer terrein

Brust bevestigt dat relatiegeschenken evolueren met de tijd waarin we leven. Daarom zijn er zowel winnaars als verliezers. Een van die winnaars is volgens hem de usb-stick: "De usb-stick kende de afgelopen tien jaar een ongelofelijke groei. Het is natuurlijk het gevolg van de digitalisering en iedereen kan wel een goede usb-stick gebruiken. Zeker omdat het kleinood al eens verloren gaat. Steeds vaker worden ze vluchtig gebruikt en het is al lang niet meer zo dat we jaren aan dezelfde usb-stick vasthouden. Vervolgens zijn ze ook gewoon steeds goedkoper geworden en zijn de mogelijkheden groter, omdat bedrijven er bijvoorbeeld al meteen bestanden op kunnen droppen."

"Niet alleen qua populariteit scoort de usb-stick heel goed. We merken dat ze ook gewoon heel effectief zijn. Volgens onderzoek door de Britse organisatie BMPA zijn pennen nog steeds het meest effectieve relatiegeschenk, maar ze worden op de voet gevolgd door usb-sticks. Op een straatlengte afstand volgen vervolgens zakken, mokken en powerbanks," benadrukt Brust.



Relatiegeschenken blijven evolueren

"De markt van relatiegeschenken speelt voortdurend in op de steeds sneller veranderende wereld. Vooral de zogenaamde phygital relatiegeschenken, een combinatie van physical of fysieke relatiegeschenken en digitale relatiegeschenken, winnen daarbij aan belang. Ook het belang van duurzame relatiegeschenken neemt alleen maar toe. Het zijn zaken waar de sector voortdurend aandacht voor moet hebben, maar dat zit eigenlijk best wel goed," sluit Brust af.