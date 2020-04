 Zes stappen om bedrijfswaarde uit data te halen

Haal zoveel mogelijk uit uw data - Bedrijven hebben toegang tot ontzettend veel data, maar de meeste organisaties staan voor de vraag hoe ze waarde uit deze data kunnen halen. Met de juiste aanpak is het mogelijk om slimme bedrijfsbeslissingen te maken die zowel intern als extern een positieve impact hebben.



Volgens David Silvashy, Manager Optimization Services bij BluJay Solutions, is het niet zo moeilijk als het lijkt: "De juiste mensen moeten op het juiste moment de juiste data in handen krijgen, zodat zij vervolgens de juiste beslissingen kunnen maken." Dit kunnen bedrijven concreet voor elkaar krijgen door zes belangrijke stappen te volgen.



1. Beheer en kwaliteit

Het ‘hebben’ van data is niet voldoende. De beschikbare data moet betekenis hebben en correct zijn, om bruikbaar te zijn. "Als een bedrijf data van slechte kwaliteit gebruikt, bestaat de kans dat er op basis van verkeerde informatie beslissingen worden gemaakt", legt Silvashy uit. "En dat moet je als bedrijf zien te voorkomen." Goede datasecurity en het standaardiseren van metingen zijn belangrijke stappen. Daarnaast kunnen organisaties ervoor zorgen dat externe bronnen, zoals technologische oplossingen waarmee wordt gewerkt, het bedrijf van de juiste data voorzien.



2. Toegankelijkheid

Nadat de data goed beheerd en gecontroleerd is, kan deze beschikbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van ad hoc rapporten en dashboards, waardoor de data eenvoudig te bekijken en analyseren is. Het belangrijkst is echter dat de data beschikbaar moet worden voor de personen die de data elke dag moeten gebruiken.



3. Meten

Deze stap gaat over het hanteren van de juiste metingen. "Bedrijven moeten zich afvragen hoe succes eruitziet voor de organisatie en hoe dit gemeten wordt", zegt Husk. "Er zijn drie componenten die gemeten dienen te worden: kosten, service en cost to serve. Deze moeten allemaal samen worden begrepen, anders loopt de organisatie het risico dat er maar op één gebied wordt gefocust en dat het model niet werkt voor de gehele organisatie."



4. Context

Vervolgens moet de data in de juiste context worden geplaatst. "Bekijk niet enkel de opzichzelfstaande data, maar kijk naar het bredere geheel," adviseert Silvashy. "Neem bijvoorbeeld het getal honderd. Het getal alleen betekent niets, maar als je graden Celsius toevoegt betekent het ineens de temperatuur waarop water kookt. Hetzelfde geldt voor data binnen het netwerk van een organisatie. Kijk naar hoe informatie past binnen een bredere context van het bedrijf, de markt en industrie, om de juiste conclusies te kunnen trekken."



5. Actie

Nu is het tijd dat de data wordt omgezet in actie. Silvashy: "We moeten de gebruikers van de data naar een beslissingspunt leiden en dat kan het beste door een aantal vragen te stellen. Wie maakt beslissingen binnen de organisatie? Welke beslissingen maken zij? En welke data hebben zij nodig om beslissingen te maken die goed onderbouwd zijn met data?" Deel deze data vervolgens met de juiste de gebruiker.



6. Adoptie

De laatste stap is de adoptie. "Het is belangrijk om te meten hoeveel mensen de data gebruiken en wat de resultaten zijn. Want als niemand de data gebruikt, is het niets waard. Een manier waarop deze stap gezet kan worden is door stakeholders te identificeren en hen nauw te betrekken. Dit kan worden gedaan door het geven van training en beschikbaar stellen van andere middelen om de personen te informeren en activeren. Organisaties moeten alles doen wat nodig is om gebruikers te laten wennen aan het werken met data," besluit Silvashy.