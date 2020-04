 Verveling slaat toe, mensen maken massaal fotoboeken

Mensen gaan dingen doen waar ze eerder niet aan toekwamen - De afgelopen weken zijn voor bedrijven een enorme uitdaging geweest. De winkelstraten zijn leeg en veel zaken zien hun omzet teruglopen. Bij de online fotoservice Fotofabriek is het tegenovergestelde het geval. Doordat mensen in groten getale thuiswerken is de vraag naar fotoboeken enorm gestegen.



Ondanks dat vakanties, weekendjes weg, trouwerijen en verjaardagen zijn afgelast, worden er massaal fotoboeken gemaakt. Het merendeel van Nederland zit nu al twee weken thuis en langzamerhand begint de verveling toe te slaan. Zo worden de boeken weer uit de kast gehaald, de legpuzzels afgestoft en draaien de servers van Netflix overuren.

‘’We merken dat onze klanten hun extra tijd juist nu benutten om hun oude foto’s van zolder te halen en nog dat ene fotoboek te maken waar ze normaal maar niet aan toekomen. Zo is het aantal gestarte projecten in het ontwerpprogramma met 43 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een fotoboek maken kan soms een tijdrovende klus zijn, wat het een perfecte remedie maakt tegen verveling, ‘’ vertelt Richard Westra, Marketing Manager Fotofabriek.

Naast een stijging in het aantal fotoboeken dat wordt besteld, is er ook een duidelijke stijging te zien in de verkoop van kaarten en chocolade met een gepersonaliseerde wikkel. Mensen willen in deze tijd elkaar een hart onder de riem steken, om op die manier te laten weten dat zij aan elkaar denken.