 'Cybersecurity moet een schoolvak worden'

De wereld kampt met een nijpend tekort aan IT-professionals - Scholen moeten meer voorlichting geven over cybersecurity. Volgens topondernemer Dirk Jan Koekkoek is het cruciaal om kinderen op jonge leeftijd weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. "Elke school zou leerlingen moeten informeren over zaken als phishing en ransomware. Niet alleen omdat zij dan minder snel slachtoffer worden, maar ook omdat dit in het belang is van de bv Nederland."



Afgelopen week werd in meer dan 100 landen aandacht besteed aan Safer Internet Day. Dit is een initiatief van de Europese Commissie om veilig internetgebruik te bevorderen, met name onder jongeren. "Hoewel dit een prima initiatief is, wordt het internet helaas alleen maar minder veilig voor iedereen", constateert Koekkoek. "Cybercriminaliteit is een zeer succesvol verdienmodel. Nederland loopt voorop in de digitalisering en loopt dus ook een verhoogd risico."

De Universiteit Maastricht kan hier sinds kort over meepraten. Na een ransomware-aanval betaalde de onderwijsinstelling bijna 200.000 euro losgeld om weer toegang te krijgen tot gegijzelde bestanden. Het toenemende gevaar blijkt ook uit cijfers van de politie. Het aantal gevallen van oplichting via internet nam vorig jaar met tientallen procenten toe. Soms is de schade enorm. Zo werd het Rijksmuseum Twenthe voor bijna 3 miljoen euro opgelicht bij de aankoop van een schilderij.



Jong beginnen met cybersecurity

"Er is meer nodig dan symbolische maatregelen zoals Safer Internet Day," vindt Koekkoek. "Cybercriminaliteit verwoest levens en kost de Nederlandse economie jaarlijks miljarden euro's. Natuurlijk is er geen eenvoudige oplossing voor dit probleem. Zo gaat het vaak om grensoverschrijdende criminaliteit en zijn de daders moeilijk te traceren. Maar de politiek kan wel degelijk meer doen dan nu."

Koekkoek ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor het basisonderwijs. "Kinderen moeten al op jonge leeftijd getraind worden in gevaarherkenning. Hoe handel je als je een verdachte e-mail krijgt? Eigenlijk is het gek dat we verkeerseducatie normaal vinden, maar voorlichting over cyberveiligheid nog niet. Bovendien biedt de wereld van cybersecurity mooie carrièrekansen. Ook daarom zouden we op scholen meer aandacht moeten besteden aan digitale veiligheid."



Impact cybercriminaliteit

Volgens Koekkoek verkleint dit de impact van cybercriminaliteit op vier verschillende manieren:



1. Kinderen beschermen tegen online gevaren

Veel vormen van cybercriminaliteit kunnen ook kinderen treffen. Een phishingmail of een bijlage met ransomware maakt geen onderscheid op basis van leeftijd. Daarnaast worden kinderen op internet blootgesteld aan specifieke dreigingen, zoals volwassenen met kwade intenties die zich via sociale media voordoen als een leeftijdsgenootje. Ook daarom is het belangrijk dat kinderen gevaar beter kunnen herkennen.



2. Securitybewustzijn bij overheid en bedrijfsleven verbeteren

De ransomwarebesmetting bij de Universiteit Maastricht begon met een phishingmail. Uit onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de geslaagde cyberaanvallen te herleiden is naar een menselijke fout. Als we de nieuwe generatie Nederlanders trainen in security-awareness, profiteren de overheid en het bedrijfsleven daar ook van. Want kinderen nemen die kritische houding mee naar hun toekomstige werkgever.



3. Crimineel gedrag ontmoedigen

Jongeren maken zich steeds vaker schuldig aan onlinefraude. Een andere zorgwekkende ontwikkeling is dat yberaanvallen online als dienst aangeboden worden. Ook zonder technische kennis kun je bijvoorbeeld een DDoS-aanval uitvoeren. Het is essentieel om dit criminele gedrag al op de basisschool te ontmoedigen. Kinderen moeten begrijpen wat de gevolgen zijn voor hun eigen leven en dat van anderen., Jonge fraudeurs denken dat ze anoniem zijn en online overal mee weg kunnen komen. In werkelijkheid is juist deze groep heel makkelijk op te sporen. Er zijn vele voorbeelden van jongeren die gepakt worden en enorme straffen opgelegd krijgen. Bewustwording kan ervoor zorgen dat deze jongeren op het rechte pad blijven en dat ze hun vaardigheden op een positieve manier inzetten.



4. Nieuwe aanwas van securitytalent bevorderen

Nederland - maar eigenlijk de hele wereld - kampt met een nijpend tekort aan IT- en securityprofessionals. Daardoor is het voor veel organisaties bijzonder lastig en duur om de juiste mensen te vinden. Door kinderen vroeg kennis te laten maken met cybersecurity, wakkeren we hun interesse in een carrière binnen dit vakgebied aan. Daarmee versterken we ook de concurrentiepositie van Nederland.