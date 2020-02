 Inclusiviteit nog lang niet overal vanzelfsprekend

Eén op de acht heeft liever geen moslim als collega - Maar liefst twaalf procent van de Nederlandse werknemers heeft liever geen moslim als collega. Dit blijkt uit onderzoek van PEAK-IT onder 1.078 werknemers die 32 uur of meer werkzaam zijn in loondienst. Tegenover christenen is men toleranter: maar drie procent heeft liever geen christen als collega.



Richard Stassen, Director Operations bij PEAK-IT, had deze uitkomsten niet verwacht. "Inclusiviteit wordt binnen onze organisatie als vanzelfsprekend ervaren. Gezien de resultaten van het onderzoek is dit nog lang niet overal het geval. Dat geloof een dergelijk grote rol speelt op de werkvloer en hoe men tegen collega’s aankijkt, is dan ook per definitie iets waar PEAK-IT nadrukkelijk afstand van neemt. Toch hebben we besloten de cijfers te publiceren, omdat het onderwerp, hoe gevoelig ook, niet onderbelicht dient te blijven."



Provincie speelt rol in acceptatie geloof

De acceptatie van gelovigen als collega verschilt per regio. Zo heeft maar liefst een op de vijf werknemers in Limburg en Friesland liever geen moslim als collega. In Utrecht ligt dit percentage veel lager: vier procent denkt er zo over. Ook tegenover christenen zijn ze daar het tolerantst: niemand vindt het een probleem om een christen als collega te hebben. Opnieuw hebben Friesland en Limburg de meeste moeite met het geloof: respectievelijk heeft zes en zeven procent liever geen christen als collega.