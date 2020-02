 De ervaringsrevolutie: we willen niet alleen kijken, maar ook participeren

Ervaringselementen stimuleren herhaalbezoek - In plaats van dat mensen zoeken naar geluk, identiteit, status en betekenis in materiële dingen, zijn we tegenwoordig steeds meer op zoek naar ervaringen. Meeslepende belevenissen, waarin we ons kunnen verliezen. Spectaculaire decors, die we kunnen delen op social media.



Het gaat om het verhaal, om de emoties. Voor 'The Experiential Future', een Europees onderzoek in opdracht van Epson, werd Europeanen naar hun mening gevraagd over het gebruik van ervaringstechnologie op evenementen, attracties en winkellocaties. Het onderzoek laat een sterke behoefte onder alle leeftijdsgroepen naar meeslepende ervaringen zien. Zo blijkt onder meer dat 72 procent van de Nederlandse respondenten zijn winkelgedrag zou veranderen als meer winkelbestemmingen een ervaringselement zouden bieden en denkt 59 procent dat meeslepende ervaringen - met grootschalige projecties, interactieve displays, hologrammen, virtual reality en augmented reality - de toekomst van evenementen en attracties zijn.



Ervaringstechnologie

Ervaringstechnologie heeft de afgelopen jaren aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt en in allerlei sectoren nuttige nieuwe toepassingen gevonden. Bijvoorbeeld in het onderwijs, tijdens evenementen, in de marketing en met name in de detailhandel wordt steeds meer gebruikgemaakt van deze opkomende technologieën om een betere consumentenervaring te creëren. Consumenten blijken zeer enthousiast te zijn over deze ontwikkeling en daarmee hebben merken en attracties nieuwe middelen tot hun beschikking om klanten en bezoekers te verleiden en aan zich te binden. Meer dan twee derde (67 procent) van de B2B-marketeers verwacht de komende anderhalf jaar een toename van de budgetten voor ervaringsmarketing, een stijging van zeventien procent ten opzichte van 2018. Maar liefst 92 procent van de brandmanagers noemt het integreren van events in sales en marketing noodzakelijk voor succes van campagnes. Wilt u als merk gezien worden? Wilt u een sterke emotionele band met uw doelgroep creëren? Wilt u dat bezoekers terugkomen? Geef ze dan een ervaring die ze nooit vergeten.