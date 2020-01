 Een op zeven rokers wil algeheel rookverbod

Negentien procent rokers ergert zich aan roken in het openbaar - Maar liefst dertien procent van de Nederlandse rokers pleit voor een algeheel rookverbod. Daarnaast stelt een kwart van hen dat de overheid te weinig doet om roken te ontmoedigen. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.097 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagde rokers ergert maar liefst negentien procent zich aan mensen die roken in het openbaar.



Opvallend genoeg zijn vooral mannelijke rokers (negentien procent) voorstander van een totaalverbod op rookwaar. Onder vrouwelijke rokers bedraagt dit percentage slechts zeven procent. Uiteraard zijn niet-rokers met dertig procent het stelligst. "Er is altijd een gedeelte van de rokers dat wil stoppen, maar het gewoon niet voor elkaar krijgt," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Voor die groep biedt een algeheel rookverbod een mooie uitkomst. Persoonlijk geloof ik echter in de vrije wil van mensen en schiet zo’n verbod voor mij zijn doel voorbij."



Ergernissen en schaamte

Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee op de drie niet-rokers zich stoort aan mensen die roken in het openbaar. Deze ergernis is het sterkst aanwezig onder niet-rokende jongeren (82 procent) en daarmee fors hoger dan bij oudere generaties. Ter vergelijking; onder zestigplussers bedraagt dit percentage slechts vijftig procent. Van alle niet-rokers zegt daarnaast maar liefst twintig procent, rokers minder serieus te nemen. Het lijkt daarom geen verrassing dat bijna een op de drie rokers aangeeft zich weleens te schamen voor het feit dat ze roken. Franke: "Ieder mens heeft zo zijn pleziertjes: de een rookt een sigaretje, de ander drinkt een biertje. Zorg alleen dat u er andere niet mee lastig valt. Wanneer ik bijvoorbeeld in het centrum loop, vind ik het vervelend wanneer ik iedere zoveel seconden een walm sigarettenrook in mijn gezicht krijg uitgeblazen."



Rookschaamte

Bovenstaande ‘rookschaamte’ onder rokers lijkt overigens niet geheel ongegrond. Zo zegt maar liefst 68 procent van de niet-rokers liever geen relatie te willen met een roker. Onder rokers bedraagt dit percentage zelfs elf procent. Met 70 procent is een rokende partner onder jongeren het vaakst een taboe. Franke: "Deze cijfers passen binnen het plaatje van de dalende populariteit van roken onder jongeren. Maar wees niet bang, daarvoor in de plaats komen gewoon weer nieuwe producten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van lachgas." Uit het onderzoek blijkt dat acht procent van de ondervraagden het gebruik van lachgas minder kwalijk vindt dan roken. Onder jongeren bedraagt dit percentage zelfs meer dan het dubbele; zeventien procent.