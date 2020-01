 Vijf veranderingen in ons brein die beïnvloeden hoe we leren

Is er een neurologische revolutie aan de gang? - Technologische ontwikkelingen veranderen onze maatschappij razendsnel. Sommigen noemen het de vierde industriële revolutie, anderen het informatietijdperk. Maar het echt interessante is dat deze transformatie een verandering veroorzaakt in de manier waarop we werken, leren, denken en verbanden leggen.



Is de neurologische revolutie dan geen betere term? Experts van Cornerstone OnDemand identificeren in het rapport "Five ways our brains are changing" vijf veranderingen in ons brein die van invloed zijn op onze leerprocessen.



1. Ongeduldig brein

De verwachting om binnen korte tijd veel te leren is leidend geworden. We zijn het ondertussen gewend om direct een reactie ontvangen via social media en we willen alles nu weten en kennen. De aankondiging van ‘wondermethoden’ om vaardigheden te ontwikkelen zonder veel tijd te investeren, laat mensen snel vergeten dat ze wellicht snel kunnen leren, maar even zo snel weer kunnen vergeten. Daarom moeten bedrijven een trainingsaanbod kiezen dat overal beschikbaar en toegankelijk is, dat past bij de behoeften van werknemers, en dat een langetermijngarantie geeft op kennis.



2. Minder vasthoudend

Voor digital natives is het onthouden van een telefoonnummer nogal ouderwets. Zij hoeven geen cijfers of gegevens te onthouden die direct opgeslagen of opgezocht kunnen worden. Je zou kunnen zeggen dat het internet een extern geheugen is geworden waar we alle mogelijke gegevens raadplegen. Het is niet zo dat we niet meer kunnen onthouden, maar we gebruiken deze functie in ons brein een stuk minder. De manier waarop we leren en informatie onthouden is veranderd en trainingsmethodes moeten daarop worden aangepast. Het is veel effectiever om werknemers digitale cursussen aan te bieden, toegankelijk en in een aantrekkelijk format, zoals een spel. Op deze manier wordt het geleerde ook beter onthouden.



3. Opnieuw leren leren

Veel werknemers en bedrijven zijn huiverig voor automatisering. Nemen de robots onze banen over? Zolang werknemers zich op de toekomst voorbereiden zal het niet zo’n vaart lopen. Maar het is wel van belang dat we nieuwe vaardigheden leren en ons aanpassen aan de continue stroom van digitalisering. De meest veilige keuze is om de vaardigheden te leren die de mens onderscheidt van robots: de zachte en sociale vaardigheden. Deze kennis zal niet snel overbodig worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vervangbare technische kennis.



4. Flexibiliteit gevraagd

Flexibiliteit betekent in deze context het vermogen van het brein om zich aan te passen aan nieuwe leer- en trainingsbehoeften. Ook al weten we niet precies welke vaardigheden we in de toekomst moeten beheersen, we kunnen wel de successen van bedrijven van de afgelopen jaren analyseren en de banen die zij hebben opgeleverd, om te voorspellen welke vaardigheden er meer gevraagd zullen gaan worden. Zo ligt de focus van bedrijfsstrategieën momenteel op kunstmatige intelligentie, waaruit we kunnen opmaken dat de toekomstige banen hiermee verbonden zullen zijn. Het geheim is om het brein zo te trainen dat het flexibel is, met een groot aanpassingsvermogen. Zo kunt u eenvoudiger inspelen op veranderingen en u sneller nieuwe dingen eigen maken.



5. Overbelasting remt

Digitalisering maakt het eenvoudig om informatie op te zoeken en met elk device te werken op afstand. Daarom is het goed om te weten wanneer we de verbinding moeten verbreken. De overbelasting aan informatie in ons brein vermindert namelijk ons concentratievermogen. Dit resulteert vervolgens in werkstress, wat zowel voor de werknemer als de werkgever een negatieve invloed heeft. Het is de werkgever aan te raden om een bedrijfscultuur te creëren waarin rekening wordt gehouden met het emotionele welzijn van de werknemers. Een prettige werkomgeving vertaalt zich in productievere, gezondere werknemers en een succesvoller bedrijf.

Het behoud van een continu leerproces houdt ons brein fit om zich aan te blijven passen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Zakelijk leiders moeten agile en dynamisch leren promoten om hun werknemers gemotiveerd te houden nieuwe vaardigheden te leren.