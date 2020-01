 Zekerheid met zonnepanelen: salderingsregeling verlengd

Huishoudens en kleine bedrijven profiteren nog langer van de voordelige salderingsregeling - Het was goed nieuws voor iedereen met zonnepanelen, want de gunstige salderingsregeling is verder verlengd tot 2023. Bovendien komt de omstreden terugleversubsidie definitief niet. Vanaf 2023 tot 2031 wordt het salderen langzaam afgebouwd.



Met deze Kamerbrief van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is er eindelijk duidelijkheid gekomen voor iedereen met zonnepanelen. Bovendien is deze beslissing een stevige stimulans voor zonne-energie in Nederland, en daarom ook goed nieuws voor partijen als Zelfstroom. Want huishoudens en kleine bedrijven profiteren nog langer van de voordelige salderingsregeling.



Salderen in de praktijk

Stroom die uopwekt, maar niet zelf verbruikt, levert u terug aan het elektriciteitsnet. Daarvoor zou je eigenlijk steeds een vergoeding moeten krijgen, maar dat is niet handig. Daarom wordt aan het eind van het jaar de balans opgemaakt. De stroom van uw zonnepanelen wordt tegen hetzelfde tarief verrekend met de stroom die u afneemt.



Terugleversubsidie van de baan

Het kabinet wil de huidige salderingsregeling versoberen en kwam aanvankelijk met de terugleversubsidie op de proppen. Maar deze subsidieregeling is een stuk minder gunstig en zou voor veel administratieve rompslomp zorgen. Die is dus gelukkig definitief van de baan.



En na 2023?

Dat de huidige salderingsregeling zou stoppen, was al langer bekend. Nu dus pas vanaf 2023. Dan zal het salderen stapsgewijs worden afgebouwd. Het komt er op neer dat men de opgewekte zonnestroom die teruggeleverd wordt aan het netwerk, niet meer volledig verrekend mag worden met de stroom die men afneemt van het energiebedrijf. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen. Het kabinet heeft aangegeven dat de huidige terugverdientijd voor zonnepanelen niet mag oplopen.