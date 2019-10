 Mannen zijn chagrijnig als Max Verstappen uitvalt

Twee derde mannen denkt dat race op Zandvoort groot succes wordt - Afgelopen weekend vond de Formule 1-race in Japan plaats, waarbij Max Verstappen helaas direct uitviel. AutoScout24 deed onderzoek en het blijkt dat negentien procent van de mannen chagrijnig wordt als Max uitvalt of straf krijgt, terwijl dit percentage bij de vrouwen op twaalf ligt.



Toch staat Nederland als een blok achter Max Verstappen (94 procent) en is hij momenteel voor 29 procent de grootste Nederlandse sporttrots.



Kwart mannen blijft thuis voor Grand Prix

Sinds de deelname van Max Verstappen kijkt 43 procent van de Nederlanders vaker naar een Formule 1-race. Een kwart (25 procent) van de mannen zegt hier zelfs voor thuis te blijven, maar helaas levert dat bij elf procent nog weleens discussie op thuis. Toch mag dat de pret niet drukken, want 48 procent zit door Max Verstappen vaak op het puntje van zijn stoel naar de race te kijken. De helft (48 procent) van de Nederlanders voelt zich dan ook een trotse Nederlander als hij goed presteert tijdens een race.



Grootste Nederlandse sporttrots

Wie in het buitenland vertelt uit Holland te komen, zal vaak direct namen als Van Persie en Robben horen. Maar bij gebrek aan prestaties van het Nederlands mannenelftal, merkt een derde (31 procent) dat Nederland nu vaak wordt geassocieerd met Formule 1-held Max Verstappen. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat 29 procent van de Nederlanders Max Verstappen momenteel als zijn of haar grootste Nederlandse sporttrots ziet en mannen (32 procent) voelen dit nog sterker dan vrouwen (25 procent).



Helft blij met terugkeer Formule 1 naar Zandvoort

Vorig jaar bleek uit onderzoek van AutoScout24 dat 41 procent van de Nederlanders hoopte op een terugkeer van Formule 1 naar Nederland. Die droom wordt inmiddels werkelijkheid, want in 2020 zal er weer een Formule 1-race op het circuit van Zandvoort plaatsvinden. De helft (49 procent) van de Nederlanders zegt hier heel blij mee te zijn. Vooral mannen (58 procent) verheugen zich erg op deze Grand Prix op Hollandse bodem en 27 procent wil niets liever dan hierbij aanwezig zijn. Ondanks dat er veel om te doen is geweest, denkt 58 procent van de Nederlanders dat deze eerste race een groot succes zal worden, waarbij mannen (65 procent) een stuk optimistischer zijn dan de vrouwen (53 procent).