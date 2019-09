 72 procent Nederlanders vindt Prinsjesdag waardevolle traditie

Twintig procent kijkt naar de hoedjes vandaag - Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt Prinsjesdag een waardevolle traditie. Dat blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.000 Nederlanders. Daarvan geeft 50 procent aan Prinsjesdag ook daadwerkelijk te volgen.



Van hen let 62 procent op de inhoud van de Troonrede van Koning Willem Alexander en 69 procent van de ondervraagden is geïnteresseerd in de samenstelling van de Miljoenennota. Maxima’s jurk en de hoedjes van de genodigden worden eveneens als hoogtepunten genoemd.



Miljoenennota

In de Miljoenennota van het kabinet staat de begroting van de overheid voor het komende jaar. Daaruit blijkt ook wat in 2020 de gevolgen zijn voor het nettoloon van de Nederlanders. Joke van der Velpen Product Manager Wet & regelgeving bij Raet: "De derde dinsdag van september, Prinsjesdag, is altijd een bijzondere dag. Niet alleen om de jurk van de Koningin en de hoedjes van de aanwezigen, maar met name omdat dan duidelijk wordt hoe ons salaris er in 2020 uitziet."



Jurk en hoedjes

Ruim één op de vier van de respondenten let op de jurk van de Koningin. Dit zijn, niet geheel verrassend, met name vrouwen (43 procent), tegen elf procent van de mannen. Bijna twintig procent van de ondervraagden geeft aan naar de hoedjes van de aanwezigen te kijken, dit betreft elf procent van de mannen en 29 procent van de vrouwen.