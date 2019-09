 Trump Tower sterk in waarde gedaald

Buitenlanders vinden Trump Tower wel 'cool' - Ooit een symbool van status, luxe en macht, wil volgens ex-bewoners vandaag niemand nog in de Trump Tower op de 5th Avenue in New York wonen. Deze luxueuze building, vlakbij Central Park, is een van de minst geliefde gebouwen in de stad geworden.



De Trump Tower is een glazen wolkenkrabber op 721 Fifth Avenue in New York City. Het gebouw werd in 1983 door huidig president Donald Trump ontwikkeld en telt 238 residentiële appartementen. Dat schrijft Express.be.



Verlies

De meeste appartementen die de afgelopen twee jaar in het gebouw werden verkocht zijn – volgens officiële gegevens en aangepast aan de inflatie – vandaag minder waard dan bij hun aankoop. Dat is voor vastgoed in Manhattan uiterst zeldzaam. Sommige appartementen werden verkocht met een verlies van 20 procent.



Manhattan wordt voornamelijk bewoond door Democraten en Trump haalde er bij de verkiezingen van 2016 amper 10 procent van de stemmen (64.929 tegen 579.013 voor Hillary Clinton). Het gros van de Clinton-kiezers vermijdt elke associatie met het merk ‘Trump’. Volgens Cityrealty.com kan men in de Trump Tower vandaag appartementen kopen tegen kortingen tussen de 4 en 35 procent.



Beveiliging

De bezettingsgraad in de Trump Tower is de voorbije 7 jaar gezakt van 99 naar 83 procent. Er staan in het gebouw dubbel zo veel appartementen en kantoren vrij als in de rest van Manhattan. Vooral de kantoren in het gebouw hebben het moeilijk om nieuwe huurders te vinden. Ook de heftige beveiligingsmaatregelen maken huurders, eigenaars en bezoekers het leven moeilijk.



Buitenlanders

De teruggelopen belangstelling voor Trump Tower Maar wordt gecompenseerd door buitenlandse kopers. Die vinden het net ‘cool’ om een optrekje te hebben in hetzelfde gebouw als de president van de Verenigde Staten. "Het zijn deze mensen die biedingen maken, maar die zijn meestal wel aan de lage kant," zegt Richard Tayar, een vastgoedmakelaar bij Keller Williams NYC.

Bron: Express.be