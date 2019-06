Trump’s invoertarieven vergroten kans op recessie in zwakke Mexicaanse economie De valuta- en aandelenmarkten krijgen te lijden onder de hevigere tegenwind in de handel met Mexico - President Trump heeft een nieuw hoofdstuk aan het handelsconflict toegevoegd. Afgelopen donderdag verraste hij de markten met een invoertarief van vijf procent op alle import uit Mexico.



Dit tarief gaat in op 10 juni en zal maandelijks met vijf procentpunten toenemen (tot maximaal 25 procent) als de Mexicaanse overheid de migranten die via het land de VS binnenkomen, niet tegenhoudt. Deze gewaagde stap is in strijd met de nog bestaande NAFTA-regels, maar volgens de Amerikaanse regering gerechtvaardigd omwille van de nationale veiligheid.



De Mexicaanse regering zegt geen represailles te nemen voordat zij met de VS om de tafel heeft gezeten. Delegaties van beide landen komen morgen in Washington DC bijeen om de kwestie te bespreken. Amerikaanse functionarissen hebben echter verklaard dat Trump waarschijnlijk voet bij stuk zal houden. Voor de regering van Andrés Manuel López Obrador (AMLO) is dit een belangrijke test. AMLO weet dat zijn land in grote mate afhankelijk is van de export naar de VS – 85 procent van de export gaan naar het grote buurland, wat neerkomt op 30 procent van het BBP – maar hij is gekozen op basis van een uitdrukkelijk nationalistisch partijprogramma. De president heeft te maken met een zwakke economie. Dit is vooral het gevolg van de in de private sector levende onzekerheid over de koers van het economische beleid, die naar verwachting meer interventionistisch wordt. Met de toch al zwakke groei van investeringen in vaste activa vanwege de binnenlandse onzekerheid, en de nu wederom toenemende handelsonzekerheid, wordt de kans groter dat de Mexicaanse economie in een recessie terechtkomt.

Gek genoeg kondigde Trump zijn nieuwe invoertarieven aan op dezelfde dag dat AMLO de Mexicaanse senaat verzocht een buitengewone zitting te houden voor de ratificatie van de USMCA, de nieuwe handelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada, die de NAFTA zou moeten vervangen. In de VS was de goedkeuring van de USMCA ondertussen al minder zeker geworden. Deze nieuwe eenzijdige stap van de VS verkleint de waarschijnlijkheid dat het Amerikaanse Congres de USMCA in de nabije toekomst zal aannemen.



Investeerders bepalen prijskaartje

Investeerders zullen het prijskaartje van de groeiende tegenwind in de Mexicaanse handel moeten bepalen. De peso is een van de meest liquide en vrij verhandelbare valuta in de opkomende markten. Veel van de directe impact op de markt zal dus via de wisselkoers zijn beslag krijgen. Daarnaast zijn Mexicaanse aandelen momenteel kwetsbaar voor correcties. De markt herstelde zich onlangs enigszins ten opzichte van globale opkomende markten omdat investeerders zich richtten op de negatieve groei-effecten die het geëscaleerde Amerikaans-Chinese handelsconflict heeft op opkomende Aziatische markten. Mexicaanse obligatiemarkten lijken minder kwetsbaar; meer tegenwind vergroot immers de kans op verlaging van de rentetarieven door de centrale bank.

Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist: "Wij zijn al sinds september 2017 onderwogen in Mexicaanse aandelen. Dit is deels het gevolg van de grotere kans op meer Amerikaans protectionisme. Reden tot vrees is ook de interventionistische beleidskoers van de regering AMLO, met de negatieve gevolgen op ondernemersvertrouwen en bedrijfsinvesteringen en een hoog risico op een steeds groter wordend begrotingstekort van de overheid. Daarnaast is over het algemeen voorzichtigheid geboden bij Mexicaanse activa vanwege de slechte operationele en financiële situatie van PEMEX, de staatsoliemaatschappij, en CFE, de nationale elektriciteitsmaatschappij. Het is onwaarschijnlijk dat de benodigde investeringen om de capaciteit te vergroten, zullen worden behaald. Tegelijkertijd zullen de uiteindelijke kosten van de noodzakelijke financiële sanering een aanzienlijke verslechtering van de federale staatsbegroting en de staatsschuldverhouding betekenen."

