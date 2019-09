 Hudson Bay verdwijnt uit Nederland

Honderden miljoenen verlies - Hudson's Bay sluit eind 2019 de deuren van zijn vijftien warenhuizen in Nederland. Het betekent collectief ontslag voor de 1424 medewerkers in de winkels en op het hoofdkantoor.



Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van documenten dat het in handen heeft. Daarin spreekt de eigenaar van een 'langdurig financieel onhoudbare situatie'. De verliezen zouden in de honderden miljoenen lopen.



Hudson's Bay heeft het bericht zelf nog niet bevestigd. De medewerkers zouden nog niet op de hoogte zijn gebracht en moeten het vandaag dus uit de pers vernemen. Hudson's Bay kwam in 2017 met veel ambitie naar Nederland en hoopte in het gat te springen van het ter ziele gegane V&D. Er zouden op termijn zestig warenhuizen moeten komen en men mikte op een omzet van een miljard.



Te duur

Hudson's Bay kwam uiteindelijk niet verder dan vijftien. Al vanaf het begin liet de consument de winkels links liggen. De producten waren te duur. Het lukte niet om met meer goedkope producten de klanten wel naar de winkels te krijgen.