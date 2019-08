 Meer dan vijf procent netto rendement bij crowdfunding

Crowdfunding wordt volwassen - Het netto rendement voor investeerders in crowdfunding is, na aftrek van afboekingen/defaults en kosten, op dit moment meer dan vijf procent per jaar. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Crowdfundmarkt.



Van de huidige verstrekte crowdfundingleningen is nu meer dan 40 procent afgelost. De verwachting is dat het aantal afboekingen/defaults zal stijgen naarmate de leningportefeuilles volwassener worden. Hierdoor zal ook het netto rendement van een investeerder dalen.



Individuele portefeuille bepaalt

In de berekening van Crowdfundmarkt wordt uitgegaan van één investering per crowdfundingplatform voor een gelijk bedrag en op basis van de gemiddelde aangeboden rente en het totale netto rendement van het platform. De inhoud van een individuele investeringsportefeuille bepaalt uiteindelijk het netto rendement van een investeerder.