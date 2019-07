Drink meer en blijf relaxed! - De tropische dagen zijn weer in aantocht! Dat is heerlijk in uw vrije tijd, maar hoe zorgt u ervoor dat u in de warmte ook productief blijft op het werk? Uit onderzoek blijkt dat hitte de productiviteit op het werk namelijk met minimaal twintig procent vermindert.



Regus heeft vijf tips om de warme dagen door te komen en achter uw bureau productief te blijven.



Drink genoeg water

Het is altijd belangrijk om 1,5 liter water per dag te drinken, maar op warme dagen is het echt noodzakelijk, minimaal twee liter per dag te drinken. U kunt het beste koel, maar niet te koud, mineraalwater drinken. Daarnaast zijn ijskoffie en ijsthee lekkere dorstlessers om de dag goed mee door te komen.



Langer pauzeren

Neem wat langere pauzes en zorg dat u in deze tijd bijvoorbeeld een rondje loopt in het kantoor. Ook rek- en strekoefeningen zijn aan te raden. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bloedsomloop actief blijft en u alert bent.



Flexwerken

Zoek, als het even kan, een werkplek dichtbij verkoeling (zoals het strand) of zorg dat u dichtbij huis werkt om niet te lang te hoeven reizen. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat flexibel werken leidt tot hogere productiviteit. Dit komt onder andere door het reizen van en naar kantoor te beperken.



Tropenrooster

Als het werk het toelaat, is het fijn om vroeg te beginnen met werken. Op deze manier kunt u rond het heetst van de dag stoppen met werken en genieten van het mooie weer. Door te beginnen wanneer het nog niet zo warm is, bent u productiever en krijgt u meer werk gedaan.



Blijf relaxed

Last but not least: Het is op de werkvloer een normaal verschijnsel: stress. Op warme dagen is het extra belangrijk om geen stress te hebben. Probeer daarom rustig aan te doen en zo min mogelijk stress te hebben tijdens de hittegolf.