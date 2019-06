 Een op de vijf Nederlanders wil in een korte broek naar kantoor

Korte broek en slippers: kan dat op kantoor? - Op deze warme zomerdagen staan de kranten en nieuwssites er vol mee: het tropenweer. Werkgevers doen er goed aan om het wat aangenamer voor de medewerkers te maken.



Bijna negen op de tien Nederlanders vindt dat een werkgever maatregelen zou moeten nemen bij hitte. Op nummer een staan extra ventilatoren of airco op de werkvloer, blijkt uit de meest recente arbeidsmarktcijfers van Q2 2019.



Opvallende resultaten:

87 procent van de Nederlandse Beroepsbevolking vindt dat er maatregelen getroffen moeten worden door werkgevers bij hitte;

1 op de 5 van de werkenden wil in een korte broek en/of op slippers/sandalen naar het werk bij hitte;

30 procent van de Nederlandse Beroepsbevolking pleit voor een tropenrooster bij hitte.

Extra verkoeling in de vorm van ventilatoren of airco wordt vaker door vrouwen genoemd. Ook kiezen zij vaker voor extra pauzes. Mannen pleiten vaker voor beschermingsmiddelen tegen de zon (zoals een pet of zonnebrandcrème) dan vrouwen.



Maatregelen afhankelijk van werkplek

Of men vindt dat er maatregelen getroffen dienen te worden is vaak afhankelijk van de werkplek en werkzaamheden. In de vakgebieden agrarisch, visserij en tuinbouw (97 procent), facilitaire dienstverlening en schoonmaak (97 procent) en bouw (95 procent) is de meeste behoefte aan aanpassingen in de werkomgeving bij het tropische weer. Gekeken naar de top vijf gewenste maatregelen is de behoefte aan extra ventilatoren of airco het grootst in de (para)medische dienstverlening. De behoefte aan een tropenrooster is het grootste bij het vakgebied agrarisch, visserij en tuinbouw en aan extra pauzes bij het vakgebied productie.



Met een korte broek naar werk

Ook is er al langere tijd discussie gaande of het dragen van een korte broek en slippers naar werk wel of niet kan. Een op de vijf Nederlanders vindt dat dit gewoon kan, vooral mensen die werken in de sector kunst en cultuur.