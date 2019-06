 Hoe werd 4K voor commerciële displays populair?

Waarom bedrijven juist nu investeren in 4K displays - U beseft het niet altijd, maar u wordt tegenwoordig overspoeld met 4K displays. Net als Full HD, had 4K ook een paar jaar tijd nodig om van de grond te komen. Dat is anno 2019 zeker gelukt.



4K, ook wel Ultra HD genoemd, verwijst naar een resolutie van 3.840 pixels, wat zorgt voor een nog scherper beeld. Toch bleven bedrijven lange tijd vooral investeren in Full HD (1080p). Pas toen 4K voor persoonlijk gebruik een explosieve vlucht nam, werd de weg vrijgemaakt voor de implementatie van 4K in de commerciële displaymarkt.



Early adaptors

De snelle opkomst van 4K is te danken aan zowel de vroege adoptie door belangrijke content aanbieders als een aantal sterke consumentenproducten. Op het moment dat de eerste 4K home video projector werd geïntroduceerd, begonnen YouTube en Vimeo met het mogelijk maken van 4K. En toen 4K-televisies massaal de markt betraden, waaronder de eerste 4K OLED-televisie van LG, volgden trendsetters als Netflix, Amazon en iTunes. De game-industrie volgde snel daarna. Inmiddels is Ultra HD zo populair dat het bijna onmogelijk is om een televisie van meer dan 50 inch te vinden die niet 4K is.



Commerciële verkoop van beeldschermen

Na de introductie van Full HD commerciële displays, begon de verkoop langzaam maar zeker te stijgen, waarna het vervolgens overging in een explosieve stijging in de verkoop. Volgens Futuresource had Full HD een aandeel van dertien procent van de EMEA commerciële display verkoop in 2008. Slechts twee jaar later overtroffen ze de vorige marktleider. 4K had aanvankelijk ook een trage introductie op commercieel vlak, maar momenteel is er een grote verandering aan de gang. Opvallend is dat de hotelmarkt een voorbode vormde van de bredere trend. Hotelketens vonden dat gasten dezelfde kwaliteit beeldschermen moesten hebben als die ze gewend waren in hun eigen huiskamer.



Het juiste moment kiezen

Het wordt steeds duidelijker dat 4K de norm gaat worden. Volgens Futuresource zal de verkoop van 4K volgend jaar al boven die van Full HD uitstijgen. Tegen 2021 zullen alle 80 inch+ displays 4K zijn. In de praktijk zie je dat bedrijven nu al met elkaar concurreren om slimme innovaties te koppelen aan 4K. Zo heeft LG onlangs een 4K interactief digitaal bord geïntroduceerd dat presentaties en brainstormsessies binnen organisaties verbetert.

De display technologie ontwikkelt zich zo snel dat LG op ISE al een 8K Crystal Sound OLED-prototype toonde, waarbij het geluid daadwerkelijk van de actie of stem afkomt op het scherm. Deze technologie zal echter voorlopig beperkt blijven tot beurzen en gespecialiseerde omgevingen. Camera’s en content mechanismen hebben nog een lange weg te gaan voordat 8K op grote schaal kan worden uitgerold. Tot die tijd lijkt 4K de nieuwe standaard te worden voor commerciële displays. De technologie is inmiddels bewezen en betrouwbaar en veel content aanbieders creëren en beheren 4K content.