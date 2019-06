 Veelgebruikte systemen voor e-mailbeveiliging niet effectief

- Populaire systemen voor e-mailbeveiliging houden lang niet alle gevaarlijke e-mails tegen. Ruim een op de tien doorgelaten e-mails kan wel degelijk schadelijk zijn voor de ontvanger.



Dat concludeert Mimecast op basis van langlopend Email Security Risk Assessment (ESRA)-onderzoek naar de effectiviteit van e-mailbeveiligingssoftware.



Wat is ESRA?

Voor een ESRA-test inspecteert Mimecast de binnenkomende e-mails van deelnemende organisaties die als veilig zijn aangemerkt door hun e-mailbeveiligingssysteem. De test brengt het aantal 'false negatives' in kaart: spam, phishingaanvallen, schadelijke bijlages en URL's en impersonatieaanvallen die de e-mailbeveiliging van Mimecast wél geblokkeerd zou hebben.



De uitkomsten

In totaal werden 398.119 gebruikers gedurende een periode van 2.088 dagen getest. Zij kregen bij elkaar meer dan 237 miljoen e-mails binnen. Elf procent van die e-mails werd ten onrechte doorgelaten. Daarvan was 99,6 procent een spambericht. Naast de ruim 26 miljoen spammails kwamen ook 466.905 malafide URL's, 24.279 gevaarlijke bestandstypes, 55.190 impersonatieaanvallen en 27.156 keer malware door de beveiliging.



Mimecast noemt drie recente voorbeelden van onopgemerkte dreigingen:

• Internetfraude: de aanvaller stuurt uit naam van een medewerker een mail naar een hr-manager met om zijn salaris voortaan op een andere bankrekening te storten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van spoofing. In het afzenderveld wordt bijvoorbeeld daadwerkelijk de naam van de medewerker getoond.



• Gegevensdiefstal: de aanvaller vraagt het doelwit om zijn 'verlopen' wachtwoord voor Office 365 te wijzigen. De domeinnaam onderaan de e-mail lijkt van Microsoft te zijn, maar in werkelijkheid is het een malafide website.



• Malwarebesmetting: de aanvaller stuurt een mail met het verzoek van 'de klantenservice' om een bestelling te controleren. In de bijlage zit een Word-document met een macro die na het openen gevaarlijke code downloadt.



State of Email Security 2019

Impersonatie- en phishingaanvallen zijn een groeiend probleem. Zo bleek uit de nieuwste editie van het State of Email Security-rapport dat 85 procent van de 1.025 respondenten in 2018 een impersonatieaanval heeft meegemaakt. Bijna drie kwart ondervond hier directe schade van, zoals klantverlies, gegevensverlies of financiële schade. Maar liefst 94 procent werd slachtoffer van een phishingaanval. Volgens ruim de helft van de ondervraagden is de dreiging van phishing toegenomen.



Weerbaarheid tegen cybercriminaliteit

"Het dreigingslandschap evolueert continu," zegt Joshua Douglas, vice president of threat intelligence bij Mimecast. "Cybercriminelen passen hun aanvalsmethoden aan om detectie door traditionele securityoplossingen te vermijden. Dit geldt in het bijzonder voor aanvallen via e-mail. Elke organisatie wereldwijd, hoe groot of klein ook, is een potentieel doelwit."