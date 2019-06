Pensioenakkoord: voldoende waarborgen op verdere uitwerking

Solide uitwerkingsproces is nu het meest haalbare - De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen.



Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. "Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities," aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.



Waarborgen

De onderhandelingen werden afgelopen maandag formeel hervat, na het mislukken van het overleg in november. Het voorstel dat toen op tafel lag, was voor de vakbonden onvoldoende. De waarborgen en doelen rondom de uitwerking zijn nu door ons aangescherpt, en er zijn belangrijke afspraken gemaakt op het gebied van onder andere de AOW en de zware beroepen. "Dit is een onderhandelingsresultaat waarmee we nu naar onze achterban gaan. De uiteindelijke stem ligt daar," zegt Van Holstein.



Basis voor verdere uitwerking

Volgens de VCP vormt het principeakkoord een basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, dat beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en perspectief biedt op behoud van koopkracht. "We zijn erin geslaagd een aantal heldere doelen te formuleren waaraan het stelsel moet voldoen, en dat is winst," aldus Van Holstein. "We zullen bij de uitwerking er nadrukkelijk scherp en kritisch op blijven sturen dat de doelen, zoals in het ontwerpadvies genoemd, worden gerealiseerd."



Vastomlijnde doelen

Belangrijke uitkomst van de onderhandelingen is dat het stelsel niet mag leiden tot een versobering van het pensioen en kostenneutraal gaat uitpakken voor de deelnemers. Verder is afgesproken dat deelnemers compensatie moeten krijgen voor afschaffing van de doorsneeopbouw. Er is afgesproken dat het nieuwe pensioencontract pech- en gelukgeneraties moet voorkomen. Van Holstein: "Daarmee behouden we de solidariteit tussen generaties. Risico’s in het opbouwen van pensioen kunnen tussen generaties evenwichtig worden gedeeld, met behoud van solidariteit. Er komt eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen voor werknemers en gepensioneerden."



Nieuwe contract

Het nieuwe contract waarover binnen de SER is onderhandeld, is solidair en kent collectieve risicodeling. Allereerst wordt de afgesproken pensioendoelstelling vastgelegd waarbij vervolgens de premie de daaruit volgende arbeidsvoorwaardelijke toezegging is. Die premie wordt direct omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Het pensioenstelsel blijft uitgaan van een levenslange uitkering.