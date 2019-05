 GDPR-functies blijven jaar na invoering moeilijk in te vullen

Interesse in privacy-functies dramatisch gedaald in afgelopen jaar - Een jaar na invoering van de GDPR hebben bedrijven nog altijd moeite om de vacatures die te maken met deze nieuwe wet vervuld te krijgen. De helft van vacatures voor Cyber Security Consultant, Data Protection Officer en andere GDPR-functies blijft langer dan twee maanden openstaan.



Dat blijkt uit een analyse van Indeed. Opvallend is dat vooral de interesse in GDPR-functies enorm is gedaald.



Personeelsbeleid is veranderd

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een EU-richtlijn, die aanstaande zaterdag precies een jaar geleden is ingegaan. "De nieuwe regelgeving heeft impact gehad op het personeelsbeleid van grote bedrijven," zegt Anouk Kon, Evangelist bij Indeed Benelux. "Sommige bedrijven moesten bijvoorbeeld verplicht een Data Protection Officer aannemen. Deze en andere dergelijke functies zijn niet gemakkelijk in te vullen. Ook een jaar na de invoer van GDPR nog niet."

Voornaamste reden waarom het invullen van de functies een uitdaging is, is de combinatie van de gevraagde vaardigheden. Kon: "GDPR-gerelateerde banen vragen om vaardigheden die los van elkaar niet per se schaars zijn, maar de combinatie ervan wel. Uiteraard is sterke kennis over datawetgeving vereist, maar daarbij komen ook zaken kijken als advies- en trainingsvaardigheden, ervaring met data en datasets en bijbehorend analytisch vermogen."



Mismatch vraag en aanbod

Opvallend is dat het GDPR-gerelateerde vacatures afgelopen jaar met zo’n 6 procent af is genomen, terwijl het aantal mensen dat op deze banen zoekt met maar liefst een derde afnam. Kon: "Vlak voor de invoering van de GDPR zagen we een enorme piek in het aantal werkzoekenden naar dergelijke functies. De interesse van mensen in dit type functies is echter daarna dramatisch gekelderd. Mogelijk te verklaren doordat de aandacht in de media voor het onderwerp toen ook wat afnam."



Aanhoudende vraag

Uit de cijfers van Indeed blijkt dat het aantal GDPR-gerelateerde vacatures vanaf het derde kwartaal van 2017 steeg tot zo’n 1223 per miljoen banen in april vorig jaar, een maand voor de invoering van de GDPR. Ook het aantal mensen dat een dergelijke baan zocht, piekte toen. Na een aanvankelijke daling zat het aantal GDPR-gerelateerde vacatures begin dit jaar al bijna weer op dit niveau. "We zien dat veel bedrijven nog steeds op zoek zijn naar geschikte werknemers met de juiste kwalificaties en ervaring," zegt Kon. "En zolang het aanbod van mensen met deze vaardigheden niet toeneemt, blijft die vraag nog wel even aanhouden."