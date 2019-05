 Record aan kwetsbaarheden zorgt voor meer innovatie in cybersecurity

Sectoren die vaak slachtoffer zijn van cyberaanvallen, zijn het best voorbereid - Dimension Data onthult exclusieve resultaten uit zijn Executive Guide voor NTT Security 2019 Global Threat Intelligence Report. Dit rapport focust op de cyber maturity van diverse Europese organisaties.



De gemiddelde cybermaturity-beoordeling blijft wereldwijd steken op een zorgwekkende 1,45 op een schaal van een tot vijf. Deze score wordt bepaald door de totaalaanpak van een organisatie ten opzichte van cybersecurity vanuit een proces-, metrics- en strategisch perspectief. De bevindingen komen in een tijd waarin de beveiligingskwetsbaarheden ook tot een recordhoogte zijn gestegen: een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2017.

De financiële- en technologiesector hebben de hoogste maturityratings van respectievelijk 1,71 en 1,66. Deze sectoren blijven hun beveiliging uitbreiden, gezien ze tot de meest getargete sectoren behoren met ieder zeventien procent van alle geregistreerde aanvallen in 2018.



Meest voorkomende aanvalstypes

Door het doorzoeken van gigantische hoeveelheden logs en aanvallen kan het rapport de meest voorkomende aanvalstypes vaststellen. Webaanvallen vormen de meest voorkomende bedreiging, met een verdubbeling in frequentie sinds 2017 en goed voor 32 procent van alle aanvallen die vorig jaar werden gedetecteerd. Reconnaissance (zestien procent) is de tweede meest voorkomende vijandige activiteit, op de voet gevolgd door service-specifieke aanvallen (dertien procent) en brute-force-aanvallen (twaalf procent).

Mark Thomas, VP Cybersecurity bij Dimension Data: "Er is duidelijk werk aan de winkel. Alle sectoren moeten robuustere beveiliging instellen. Veel CXO’s erkennen het belang van meer strategische investeringen om de positie van hun cybersecurity-verdediging te verbeteren.

De kunst van het voorspellen van dreigingen is volop in ontwikkeling, met nieuwe samenwerkingen en buy-in in de keten van cybersecurity. De meest getargete sectoren zijn bovendien het meest geneigd om ondersteuning in te schakelen bij het ontwikkelen van hun strategieën en het bouwen van hun beveiligingsprogramma's. Dit is een goed voorteken voor bedrijven die een bepaalde cybermaturity-rating willen bereiken."



Andere hoogtepunten

Andere hoogtepunten uit het Executive Guide voor NTT Security 2019 Global Threat Intelligence Report zijn onder meer:

35 procent van de aanvallen wereldwijd is afkomstig van IP-adressen in de VS en China, gevolgd door EMEA en APAC;

crypto-jacking is een grootschalige vijandige activiteit – met soms meer detecties dan alle andere malware samen – waardoor de technologie- en onderwijssector het zwaarst worden getroffen;

diefstal van inloggegevens neemt toe naarmate aanvallers zich richten op cloudinloggegevens. Technologiebedrijven, telco's en zakelijke en professionele services worden hierdoor aanzienlijk beïnvloed.