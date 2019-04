 Big Tech domineert overzichten van grootste merken

Google heeft opnieuw hoogste positie in Ranking The Brands - Google is voor het tweede jaar op rij het meest dominante merk ter wereld. Dat blijkt uit Ranking The Brands, een gewogen gemiddelde van 116 ranking-lijsten dat al sinds 2007 wordt bijgehouden door SyncForce.



De bovenste regionen van de ranglijst worden gedomineerd door de Big Tech-merken:, Google, Apple, Amazon, Microsoft en Facebook.

De grote verrassing dit jaar is Samsung. Het bedrijf verdween vorig jaar nog uit de top 10, maar inmiddels is Samsung weer gestegen van plek achttien naar zeven. Samsung is ook de hoogst genoteerde niet-Amerikaanse onderneming in het overzicht. Van de Nederlandse merken scoort Unilever het hoogst (32), gevolgd door Philips (45) en Shell (52).



Nike en Netflix stijgen

Andere opvallende stijgers zijn Netflix (van acht naar zes) Nike (van 35 naar negen), Bank of America (van 70 naar 25) en Merck (van 89 naar 28). De hoogste nieuwe binnenkomer is Inditex (het moederbedrijf van onder meer Zara, Bershka en Massimo Dutti) op nummer 29.



Gewogen gemiddelde

Ranking The Brands is een gewogen gemiddelde van 116 jaarlijkse rankings op het gebied van onder meer bedrijfsgrootte, populariteit bij consumenten en werknemers en financiële prestaties. "Dat betekent dat bijvoorbeeld bedrijven met de hoogste beurswaarde niet noodzakelijkerwijs bovenaan eindigen," aldus Hans de Gier, CEO van SyncForce en initiatiefnemer van Ranking The Brands. "Met Ranking The Brands maken we jaarlijks een eindbalans op, hierin wegen we zoveel mogelijk rankings mee. De ranglijst schetst dan ook een compleet beeld van merken wereldwijd."

Elk jaar in april maakt Ranking The Brands de eindstand van alle lijsten van het afgelopen jaar bekend. De Gier heeft in de loop der jaren grote verschuivingen gezien in de lijst: "Tien jaar geleden werd Ranking The Brands nog aangevoerd door Coca-Cola en Nokia. Over het algemeen zien we een trend dat technologiebedrijven richting de top van de lijst verschuiven. De huidige top tien bestaat niet alleen uit Big Tech, maar ook uit bedrijven in andere sectoren die succesvol zijn in hun digitale strategie, zoals Walt Disney, Nike en Coca-Cola."



De volledige top tien van Ranking The Brands:

Google (1) Apple (2) Amazon (3) Microsoft (4) Facebook (5) Netflix (8) Samsung (18) Walt Disney (10) Nike (35) Coca-Cola (6) De complete lijst, en ook de overzichten van voorgaande jaren, is hier te vinden.