 Alles transactie Managementboek van het jaar 2019

- Op het zestiende Managementboekengala werd bekend gemaakt dat een vakjury het boek Alles transactie heeft gekozen als winnaar van de verkiezing van Managementboek van het jaar 2019.



Een boek over data, vertrouwen en de ongekende kansen van het transactionele internet. Auteurs van het boek zijn Shikko Nijland, Chiel Liezenberg & Douwe Lycklama.

Interacties en transacties zijn als ademhalen. We zijn er de hele dag mee bezig, zonder dat we erbij stilstaan. Ze variëren van bellen en chatten tot elektronisch betalen en inloggen op social media. Maar wat zijn transacties eigenlijk in hun diepste wezen?



Alles transactie

De schrijvers van dit boek zijn ervaren fintech pioniers en helpen leiders van nu nog beter te navigeren in de digitale wereld. Ze doen dit vanuit het verhelderende perspectief van ‘transacties’, en onderscheiden zo hype van realiteit als het gaat om ontwikkelingen zoals big data, artificial intelligence, augmented reality, blockchain, biometrie en het Internet of Things. Alles transactie gaat diep in op thema’s als data, privacy en platforms die een steeds grotere impact hebben op de meest uiteenlopende sectoren. Ook geeft het boek een helder inzicht op de rol van intermediairs, hoe je als ondernemer groei en proposities creëert in tweezijdige markten en hoe u grip houdt op de steeds verdergaande digitalisering en platformatie.

Alles transactie geeft antwoord op de meest essentiële vragen op het gebied van digitale transformatie en laat zien waarom we vertrouwen infrastructureel zullen inbedden in het ‘transactionele internet’. Een enorme kans om het digitale speelveld op grote schaal te veranderen. Een boek dus over de kern van het zakendoen in de wereld van morgen.



Uit het Juryrapport

Vanwege het maatschappelijk en economisch belang van het onderwerp, vanwege de noodzaak voor eigenlijk iedere organisatie om zich daarmee te verstaan, vanwege de grondige analyse, vanwege de heldere ontwikkelrichting, vanwege de agenda die een veelheid aan stakeholders op hun verantwoordelijkheden wijst, en ondanks het feit dat het van alle beoordeelde boeken misschien wel het meest van de lezer vergt - daarom koos de jury voor 'Alles transactie' van Chiel Liezenberg, Douwe Lycklama en Shikko Nijland.'