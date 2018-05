The Future of Shopping Managementboek van het jaar 2018

Managementboek van het jaar 2018 bekend - Grote namen in de retailwereld hadden het boek The future of shopping al aangeprezen. De jury van het ‘Managementboek van het jaar 2018’ sluit zich daarbij aan: ‘Het is een boek dat actueel is voor overheid, onderwijs en ondernemingen.’



Wat is echt? Dat was de centrale vraag van het Managementboekengala 2018 in The Boathouse in Rotterdam. Vanaf het moment van binnenkomst tot aan de bekendmaking van de winnaar van het Managementboek van het jaar 2018 werden de bezoekers gebombardeerd met nieuws dat net echt leek, maar het vaak niet was. Werkte die security poort bij de ingang nu wel of niet? Welke berichten die via de sms binnenkwamen waren nu te vertrouwen? Gaat het evenement echt wat later beginnen, of klopt die informatie niet?



Alternatieve feiten

Niet alleen in The Boathouse was weinig te vertrouwen, ook daarbuiten was het bar en boos. Zo bleek uit projecties van beruchte nepnieuwsproducenten op een groot scherm. Donald Trump die met alternatieve feiten zijn inauguratie tot een groot succes maakte (om maar één voorbeeld uit zijn koker te noemen). Mark Zuckerberg en zijn worsteling met nepnieuws op zijn Facebook en natuurlijk onze eigen Dotan, die tranentrekkende verhalen verzon over zichzelf (en dat publiceerde als ‘fan’).

Ook de uitreiking van het Managementboek van het jaar bleek niet veilig voor alternatieve feiten. Of eerder, een alternatieve jury. Hoewel luid werd aangekondigd dat de jury per boot was gearriveerd (een verwijzing naar Sinterklaas, nog zo’n verhaal dat net echt is), bleken dit toch de muzikanten te zijn. Uiteindelijk veroverde de echte juryvoorzitter, Danielle de Jonge, het podium om daar de mooiste overwinning op fictie van dit jaar bekend te maken: The future of shopping van Jorg Snoeck en Pauline Neerman.

"Het Managementboek van het jaar 2018 is een boek dat actueel is voor overheid, onderwijs en ondernemingen. Voor managers én andere medewerkers in de organisatie,"aldus het juryrapport. "Actie is vereist, en het winnende boek geeft daar richting aan. Het zet een welbekend thema in het benodigde perspectief, voor vandaag, morgen én de komende jaren."

Zelden waren de woorden van de winnaars ‘we kunnen het niet geloven’ meer op zijn plaats dan op dit gala van alternatieve feiten. Nadat het nieuws enigszins was ingedaald, vertelde Snoeck:

"In België heb je niet zo’n prijs als Managementboek van het jaar. Dat wij als tweede Belg de prijs winnen (Gino Van Ossel won de prijs in 2015 met Omnichannel in retail – GP) en het ook nog eens de vijftiende editie van de prijs is, dat maakt het extra mooi."



Goed gevoel

Snoeck en Neerman willen met hun boek de retailsector een duwtje in de rug geven. "We merkten dat men soms moedeloos wordt, omdat er zoveel tegelijkertijd gebeurt," zegt Neerman. "Qua productkeuze, prijs en kennis kan u het internet niet overtreffen. Iedereen kan alles vinden, waardoor de rol van de winkelier verandert. Het gaat er nu om: wie is er meer te vertrouwen? Bij welk bedrijf heb ik een beter gevoel en wie luistert er? Er komt meer focus op mensen, in plaats van alleen business."