 Helft C-level leidinggevenden voert transformatie-initiatieven door zonder duidelijke strategie

Weet u waar te beginnen met uw transformatiestrategie? - Ondanks de grote druk om transformatie-initiatieven door te voeren, geeft meer dan de helft van de Nederlandse C-level leidinggevenden (56 procent) toe dat ze niet weten waar ze moeten beginnen bij het ontwikkelen van hun transformatiestrategie.



Dit blijkt uit onderzoek van Celonis naar hoe bedrijven omgaan met transformatieprogramma’s.



Bedrijfstransformatie verspilling van middelen

Meer dan de helft (58 procent) van de Nederlandse senior leiders gelooft dat hun bedrijfstransformatie een verspilling van tijd is geweest. Bovendien lopen veel organisaties het risico op enorme kosten die geen rendement opleveren, als je bedenkt dat 36 procent van de Nederlandse bedrijven in de afgelopen twaalf maanden tussen de 100.000 en 500.000 euro heeft besteed aan transformatiestrategieën.



Kloof tussen strategie en uitvoering

Het is niet verwonderlijk dat transformatie-initiatieven niet het gewenste resultaat opleveren. C-level leidinggevenden maken namelijk geen gebruik van de expertise van degenen die het dichtst bij de bedrijfsvoering van de organisatie staan. Meer dan de helft (52 procent) van de leidinggevenden geeft toe dat eerstelijnsmedewerkers alleen betrokken zijn bij transformatie-initiatieven zodra het middenmanagement of adviseurs hen vertellen welke veranderingen zij moeten doorvoeren. Dit toont de kloof aan die bestaat tussen degenen die transformatiestrategieën ontwikkelen en degenen die deze uitvoeren.



Geen inzicht in tekortkomingen

De helft van de C-level leidinggevenden geeft toe dat ze doelen hebben bepaald voor hun transformatieprogramma zonder vast te stellen wat er überhaupt moet worden verbeterd. Dit kan komen omdat ze niet weten hoe ze deze concrete inzichten kunnen krijgen; meer dan de helft (54 procent) van de leidinggevenden zou meer vertrouwen hebben in de implementatie van hun transformatiestrategie als ze een beter beeld hadden van hoe hun bedrijf wordt gerund.



De huidige bedrijfssituatie als startpunt

Organisaties erkennen dat een goed begrip van de huidige bedrijfssituatie noodzakelijk is om transformatiestrategieën te onderbouwen. Toch gaan ze zonder deze kennis direct aan de slag met de uitvoering. Zo zegt 74 procent van de C-level leidinggevenden dat AI/machine learning en automatisering (80 procent) gebieden zijn waarop ze hun investeringen willen handhaven of zelfs verhogen. Daarentegen verklaart slechts 22 procent van de senior leidinggevenden dat ze van plan zijn om meer te investeren in een betere zichtbaarheid van hun processen. Maar voor organisaties die hun investeringen in innovatie willen verhogen, is inzicht in hun huidige processen juist essentieel om uit te vinden welke technologieën het meest gunstig zijn voor het bedrijf.

Alexander Rinke, medeoprichter en mede-CEO van Celonis: "Transformatiestrategieën moeten gebaseerd zijn op concrete inzichten die voortkomen uit processen die daadwerkelijk binnen een bedrijf plaatsvinden. Uit ons onderzoek blijkt dat veel bedrijven te snel investeren in kostbare initiatieven die ze niet eens per se hoeven door te voeren. Een beter begrip van inefficiënties in onderliggende bedrijfsprocessen kan organisaties helpen om op een verstandige manier te investeren in de best mogelijke service voor hun klanten."

"Organisaties moeten begrijpen hoe interne processen hun bedrijfsstrategie beïnvloeden; van het beginstadium van digitale transformatie tot erna," voegt Jeremy Cox, Principal Analyst bij Ovum, toe. "Door met behulp van process mining-technologie te onderzoeken hoe werk wordt uitgevoerd, kan de impact van bestaande of nieuw aangepaste processen worden gemeten. Dit helpt bedrijven vervolgens om te bepalen wat er daadwerkelijk moet veranderen."



Download hier het volledige onderzoeksrapport.