 Verzekeraars streng bij schade aan mobieltje

'Schuldschade' vaak uitgesloten van dekking - Mensen die hun mobieltje laten vallen en de schade claimen bij hun ‘allrisk-inboedelverzekering’, komen vaak van een koude kermis thuis. ‘Schuldschade’ aan mobiele telefoons wordt tegenwoordig namelijk vaak uitgesloten bij allrisk-inboedelverzekeringen.



Dat blijkt uit onderzoek van Independer, dat hiervoor 31 allrisk-inboedelverzekeringen onder de loep nam.

Allriskpakketten die wel telefoondekking bieden, rekenen steeds vaker een eigen risico bij reparatie. Soms is dit te omzeilen door het toestel te laten repareren bij een aangesloten reparateur. Wordt het toestel voor een snelle reparatie naar de winkel op de hoek gebracht, dan moet men dit deels zelf betalen.



31 verzekeringen onderzocht

Independer onderzocht bij 31 allrisk-inboedelverzekeringen de voorwaarden voor schuldschade bij mobiele telefoons. Hieruit komt naar voren dat dertien pakketten een volledige dekking bieden, zonder eigen risico. Bij negen verzekeringen wordt helemaal geen dekking geboden voor mobiele telefoons en 8 verzekeringen bieden wel dekking, maar met voorwaarden, zoals een eigen risico.

Guido Rodenburg van Independer: "In onze consumentencontacten merken we regelmatig teleurstelling bij mensen die horen dat de schade aan hun mobiel niet wordt vergoed. In sommige gevallen bood hun polis, op moment van afsluiten, nog wel dekking hiervoor. Maar door aanpassingen in de voorwaarden kan dat veranderen. Mensen die zeker willen weten of hun toestel wel allrisk verzekerd is, raden wij aan hun polissen goed onder de loep nemen."



Verzekeraars veel strenger

Verzekeraars zijn de laatste jaren strenger geworden met vergoedingsvoorwaarden voor val- en stootschade aan mobiele telefoons en andere elektronische devices, zoals tablets. "Vijf jaar geleden concurreerden veel inboedelverzekeraars nog met elkaar om de gunsten van de klant," zegt Guido Rodenburg van Independer. "Hierbij adverteerden ze juist met hun allriskdekking voor schade aan mobieltjes en andere devices. Maar kapotte mobiele telefoons behoren inmiddels tot de meest geclaimde producten op de inboedelverzekering. Dat begint verzekeraars veel geld te kosten. Daarnaast is het bijna onmogelijk te controleren of een ongelukje met de telefoon echt in huis is gebeurd, want alleen daar is de inboedelverzekering van toepassing."



Dekkingsverschillen nemen toe

Verzekeraars gaan verschillend om met deze groeiende kostenpost. Sommige partijen kiezen voor het invoeren of opschroeven van het eigen risico bij schuldschade. Anderen bieden alleen volledige dekking als de klant zijn telefoon bij een gecontracteerde reparateur laat herstellen. Ook zijn er verzekeraars die schade aan elektronica uit het allriskpakket hebben gehaald en een aparte elektronicaverzekering aanbieden. Maar er zijn ook verzekeraars die nog wel volledige dekking bieden voor telefoonschade, zonder verdere voorwaarden.



Verschillen spelen niet bij brand of diefstal

De verschillen in dekking zitten uitsluitend in schuldschade, waarbij de eigenaar binnenshuis zijn telefoon per ongeluk stoot of laat vallen. Diefstal of brandschade in het huis van de eigenaar van de telefoon is bij alle inboedelverzekeraars gedekt.

"Het is voor consumenten niet altijd eenvoudig om uit de polisvoorwaarden op te maken hoe het zit met de dekking van hun mobieltje," zegt Rodenburg. "Zo hebben verschillende verzekeraars verschillende termen voor mobiele devices."