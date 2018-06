Hoe alert bent u op fysieke en digitale diefstal? - Op waardevolle zaken zoals laptops, smartphones, harde schijven en portefeuilles zijn we erg zuinig. We houden deze waardevolle goederen dan ook goed in de gaten tijdens business trips en meetings.



Uit onderzoek van Targus onder 1000 Nederlanders blijkt dat 92 procent van de Nederlanders bewust bezig is met het risico dat zij lopen om beroofd te worden van hun waardevolle spullen.



Alert op fysieke en digitale beroving

30 procent van de respondenten geeft aan tijdens het bezoeken van drukke plekken zoals beurzen, vliegvelden en metro- en treinstations continu bezig te zijn met de kans om beroofd te worden. 40 procent van de respondenten geeft aan er wel mee bezig te zijn, maar is niet continu alert op het bewaken van hun rugzak, handtas of broekzak.

Nederlanders zijn niet alleen alert op de risico’s van fysieke beroving, ook moderne digitale manieren van beroving kunnen rekenen op een hoge bewustheid. Door digitale vormen van beroving kunnen criminelen door middel van speciale apparatuur eenvoudig informatie van bankpasjes, ov-kaarten en andere pasjes met een RFID-chip uitlezen. Hierbij hoeven zij enkel naast of dichtbij hun slachtoffer te lopen, zodat de apparatuur contact kan maken met het pasje. Maar liefst driekwart van de respondenten geeft aan bewust te zijn van deze manier van zakkenrollen.



Beschermd op business trip

Naast dat persoonlijke spullen verloren gaan tijdens een beroving heeft het verlies van een laptop, smartphone, harde schijf of USB-stick ook consequenties voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als organisatie wil je voorkomen dat werknemers apparatuur met daarop privacygevoelige gegevens verliezen. "We vinden het een goede zaak dat Nederlanders zo alert en bewust zijn van het risico op zakkenrollen," vertelt Mona Kroon, Corporate Sales Manager bij Targus. "Met de ingang van de AVG is alert zijn echter niet genoeg. We moeten mensen bewust maken van de risico’s die het verliezen van waardevolle spullen, waarop persoonlijke informatie opgeslagen staat, met zich meebrengen."

Uit het onderzoek blijkt tevens dat 28 procent van de Nederlanders een rugzak gebruikt voor het dagelijkse vervoer van hun laptop. Hoewel een rugzak comfort biedt maakt deze het ook moeilijker om waardevolle bezittingen in de gaten te houden.