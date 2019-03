 Monitor het Internet of (Insecure) Things

Om het netwerk in goede conditie te houden moeten bedrijven zicht hebben op alle activiteiten in het netwerk - Van een kijkgaatje in de voordeur tot een voice assistant die uw vragen beantwoordt: u ontkomt niet meer aan slimme apparaten. Ze worden steeds normaler en moeten het leven thuis en op kantoor gemakkelijker, beter én veiliger maken.



Maar de vraag is of uw leven er daadwerkelijk beter en veiliger op wordt.



Grotere kwetsbaarheid

Wilco Ravestein, channeldirecteur bij Paessler AG maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van onze netwerken: "Met slimme apparaten en assistenten zoals Siri, Alexa en Google Home dringt het netwerk steeds dieper door tot het leven van gebruikers – Google en Amazon weten steeds meer over ons en onze (thuis)netwerken worden steeds interessanter voor hackers. We zien wel steeds meer securityoplossingen voor smart homes op de markt komen, maar deze ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen."



Twee soorten IT

Voor bedrijven brengt het IoT nóg grotere uitdagingen met zich mee. Ravestein: "In het bedrijfsleven hebben we te maken met twee verschillende soorten IT: de snelle, moderne apparaten en sensoren aan de ene kant, en aan de andere kant de klassieke apparaten (zoals printers, routers) en industrie met ‘dingen’ in de breedste zin van het woord. Met firewalls en specifieke IoT-security beschermt u die apparaten en houdt u de vervelendste indringers buiten, maar los van de security moet u ook weten of alles op uw netwerk naar behoren werkt. Het IoT biedt alleen voordelen wanneer het netwerk voldoet aan specifieke eisen voor bandbreedte, kosten, energieverbruik en bereik."

Zodra het netwerk niet aan die eisen voldoet functioneert het niet meer naar behoren, met mogelijk gefrustreerde klanten en medewerkers als gevolg. U moet uw netwerk dus niet alleen beschermen tegen indringers, maar ook continu de gezondheid van uw netwerk monitoren.



Slim hotel als voorbeeld

"Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat hiermee vooroploopt is de slimme hotelketen Gr8. Hotelgasten kunnen door middel van een scherm op hun hotelkamer of een app alles bedienen, zoals het licht, de temperatuur en de gordijnen. Alles moet werken, en als er iets misgaat, dan mogen de hotelgasten dat niet merken. Vanuit een centrale locatie wordt het hotel daarom proactief gemonitord, dus alle switches, access points en nodes, maar ook de airco - eigenlijk zo goed als alles. Zo kan het ICT-team tot aan de lampjes in de badkamer zien of alles werkt. Het systeem signaleert bijvoorbeeld dat een verwarming onterecht staat te loeien. Het maakt daar een melding van zodat het ICT-team er direct iets aan kan doen, voordat een gast tegen een muur van warmte oploopt en een klacht indient of een negatieve review op internet schrijft," aldus Ravestein.



Voer netwerkmonitoring in

Om het netwerk in goede conditie te houden moeten bedrijven zicht hebben op alle activiteiten in het netwerk. Ravestein legt uit: "Goed inzicht markeert niet alleen potentiële bedreigingen, maar waarschuwt ook wanneer het netwerk overbelast of beschadigd raakt. Een stabiele softwareoplossing integreert ook apparaten zonder netwerkstandaarden met de juiste API's en sjablonen. Dit leidt tot duurzaam netwerkonderhoud en tijdige herkenning van problemen."