 Millennial verwacht op zeventigste nog te werken

Driekwart bereid geld te investeren in professionele ontwikkeling - Maar liefst 38 procent van de Nederlandse millennials denkt op zijn of haar zeventigste nog aan het werk te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van ManpowerGroup Nederland onder 1.119 werkende millennials.



Van alle ondervraagden is de overgrote meerderheid bereid om tijd (94 procent) en geld (75 procent) te investeren in hun professionele ontwikkeling.

"Vanwege de toenemende vergrijzing en de groeiende vitaliteit van onze ouderen, moeten we in de toekomst allemaal langer doorwerken," zegt Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur van ManpowerGroup Nederland. "Door de groeiende digitalisering en flexibilisering veranderen de gevraagde vaardigheden steeds sneller. Niet alleen is de Nederlandse millennial zich hiervan bewust getuige het onderzoek, ook zien ze het belang van hun eigen professionele ontwikkeling als onderdeel van een leven lang leren. Met onze vernieuwende arbeidsmarktoplossingen, zoals de Manpower Talent Academy en Business Startup School Amsterdam (BSSA) Experis, proberen wij hier zoveel mogelijk op in te spelen."



Trouw aan werkgever

Ondanks dat millennials het imago hebben vaak van werkgever te wisselen, zegt maar liefst 82 procent van hen tevreden te zijn met hun huidige baan. De drie belangrijkste redenen om bij de huidige werkgever te blijven, zijn voor hen: het salaris (33 procent), fijne collega’s (22 procent) en een goed toekomstperspectief (vijftien procent). Zwinkels: "De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat dit hét moment is om als werknemer na te denken over de toekomst. Ondanks dat fijne collega’s en het salaris erg belangrijk zijn, zijn deze twee voorwaardes niet uniek. Het toekomstperspectief verschilt daarnaast per werkgever en is vooral met het oog op de lange termijn erg belangrijk. De mogelijkheid om jezelf te blijven bijscholen en ontwikkelen, is hier een belangrijk onderdeel van." Slechts twee procent van alle ondervraagden geeft aan dat het maatschappelijk belang van de organisatie de voornaamste reden is om niet van baan te wisselen.



Ideale werkweek

Uit het onderzoek blijkt dat millennials het liefst 33 uur per week werken. Mannen zijn met een gemiddelde van 35 uur, idealiter langer aan het werk dan hun vrouwelijke collega’s (30 uur). Slechts een op de vijf ondervraagden geeft aan het liefst een veertigurige werkweek te maken. Opvallend is hierbij dat mannen (39 procent) ruim drie keer zo vaak als vrouwen (twaalf procent) de voorkeur geven aan een fulltime werkweek. Zwinkels: "De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren verder geflexibiliseerd en een veertigurige werkweek is in veel sectoren allang niet meer de standaard. Door minder te werken, heeft de millennial meer tijd om te investeren in de eigen (professionele) ontwikkeling en indirect een langere professionele loopbaan."