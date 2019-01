Bedrijfsleven heeft behoefte aan acute mobiliteitsoplossingen - Uit onderzoek van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven blijkt dat de bezettingsgraad van de personenauto’s in de verhuur is gestegen van 72,4 in 2017 naar 73,5 procent dit jaar.



De bezettingsgraad van bestelauto’s groeide nog harder - van 64,9 naar 70,9 procent - en de verhuurtermijn nam fors toe, van ruim 7,0 dagen vorig jaar naar 9,3 in 2018.



Meer mobiliteit in zakelijk segment

Het onderzoek toont aan dat de behoefte aan mobiliteit vooral in het zakelijke segment toenam en dat de economische groei in Nederland overduidelijk zijn weerslag heeft op de verhuurbranche. De toegenomen verhuurtermijn en het grotere aantal BOVAG-leden dat actief is in shortlease (81 procent in 2018 tegen 77 procent vorig jaar) laten zien dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan acute mobiliteitsoplossingen voor zowel het personeel als in de reguliere bedrijfsvoering. Daar waar in 2017 nog 62 procent van de klandizie zakelijk was, is dat in 2018 gegroeid naar 67 procent. Voor bestelauto’s speelt mee dat onder andere (pakket)bezorgdiensten groeien als kool en bij de personenauto’s in de verhuur zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van grote invloed. Veel nieuw personeel heeft snel een (lease)auto nodig; pakketbezorgers hebben acuut behoefte aan uitbreiding van hun capaciteit. Bij bijna een derde van de verhuurders (30 procent) die bij BOVAG is aangesloten is het mogelijk om auto’s buiten kantooruren op te halen.



Elektrisch

Van de 86.600 personen- en bestelauto’s voor de verhuur is 71,1 procent (61.600) in beheer van BOVAG-verhuurbedrijven en het aantal huurauto’s van de BOVAG-leden groeide dit jaar ten opzichte van 2017 met 4,7 procent. Een op de 50 voertuigen is elektrisch, hetgeen in verhouding ongeveer vijf keer zoveel is als het totale aantal elektrische auto’s in Nederland ten opzichte van het complete wagenpark.