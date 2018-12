 Welke tech-trends staan ons in 2019 te wachten?

'De organisatie van de toekomst is intelligent en connected' - Aan technologische ontwikkelingen geen gebrek, maar hoe vertalen we dit naar de praktijk? Mark Barrenechea, CEO en CTO bij OpenText, zet de vijf belangrijkste tech-trends voor 2019 op een rijtje.



1. Bedrijven gaan massaal data structureren

Het afgelopen jaar zijn we overladen met informatie en meningen over de digitale transformatie en de daarbij behorende bulk aan ongestructureerde data. Inmiddels weten de meeste bedrijven de weg naar de data over hun bedrijfsvoering, klanten en supply chains wel te vinden. In de praktijk blijkt het echter nog moeilijk om deze data zo te structureren, dat de juiste informatie er op een bruikbare manier uit gefilterd kan worden. In 2019 komt hier verandering in, met technologieën als kunstmatige intelligentie, machine learning en edge computing in de lead. Nu écht.



2. IoT meets blockchaintechnologie: welkom bij de autonome supply chain

In 2019 zullen Internet of Things (IoT) en blockchaintechnologie elkaar kruisen. Blockchaintechnologie kan, doordat bedrijven hiermee diepgaand inzicht in de bottlenecks in hun keten krijgen, een autonome supply chain mogelijk maken. De logistieke sector heeft heel veel te winnen bij het transparanter uitwisselen van data in de keten door middel van de blockchaintechnologie. Zo wordt de traceerbaarheid van goederen verbeterd en verlopen digitale interacties tussen handelspartners veiliger. Dit leidt tot goed geanticipeerde bevoorrading, een besparing in transportkosten en snellere levertijden. En dat zónder interventie van het personeel.



3. Het gebruik van containers wordt steeds aantrekkelijker

Een andere technologie die stijgt in populariteit is het gebruik van digitale containers. Containers isoleren een applicatie en applicatieonderdelen en bevatten dan ook geen besturingssysteem of drivers. Dit is een vervolgstap op virtuele servers, want een container deelt de kern van het onderliggende besturingssysteem. Of de doelomgeving nu een datacenter, een laptop of de cloud is, maakt voor deze technologie niet uit.



Dankzij de containertechnologie profiteren organisaties van zowel IT- als businessvoordelen. Het wordt namelijk eenvoudiger om applicaties informatie met elkaar te laten uitwisselen in de cloud, wat weer een tijdsbesparing oplevert voor de IT-afdeling. Developers kunnen sneller nieuwe functionaliteiten publiceren. Bovendien is het goedkoper om deze relatief kleine applicaties in de cloud te hosten in plaats van on premise.



4. Cloud-adoptie blijft toenemen

Het voelt alsof deze trend in ieder rapport van het afgelopen decennium heeft gestaan, maar door de snelle ontwikkelingen blijft het actueel. Bedrijven zijn nog steeds op zoek naar een efficiënte manier om hun programma’s en systemen te migreren naar de cloud. Het aantal nieuwe cloudoplossingen en -diensten zal logischerwijs ook blijven toenemen.

Sector breed wordt er gezocht naar een stabiele en veilige infrastructuur voor informatiebeheer in de cloud – zelfs in de productie- en financiële sector, waar lange tijd vol scepsis naar deze ontwikkeling werd gekeken. Naar verwachting zullen bedrijven in 2019 met name documenten die wat gevoeliger van aard zijn massaal naar de cloud verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan HR-gegevens, juridische afspraken en samenwerkingscontracten.



5. Beveiliging wordt een van de belangrijkste concurrentievoordelen

In 2018 is duidelijk geworden dat privacy en de waarborging daarvan cruciaal is voor het bestaansrecht van bedrijven. Met nieuwe privacyregelgevingen als de AVG, zijn organisaties verplicht om transparanter te zijn over welke gegevens worden vastgelegd en gebruikt. De consument heeft daarbij ook nog eens meer controle over zijn of haar gegevens.

In 2019 zal goede beveiliging dan ook een aanzienlijk concurrentievoordeel vormen op bedrijfsniveau. Zo zullen we op grote schaal kennismaken met principes als ‘security-by-design’. Dit principe houdt in dat bij het ontwikkelen van een nieuw systeem informatiebeveiliging van het begin af aan wordt ingebouwd. Hoewel dit logisch klinkt, wordt veiligheid vaak pas getest nadat een nieuwe oplossing ontwikkeld is. Het is echter goedkoper en efficiënter om dit bij het ontwerp te doen.



De organisatie van de toekomst is intelligent en connected

De gemene deler van deze vijf trends is dat al deze toepassingen het zo intelligent en efficiënt mogelijk inrichten van een bedrijf centraal stellen. Door technologische toepassingen, personeel en bedrijven onderling met elkaar te verbinden, worden bedrijven toekomstbestendig. Voor wie achterblijft, wordt de uitdaging om in een concurrerende markt te overleven, alsmaar groter.