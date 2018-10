 Twintig- tot 45-jarigen meest kwetsbaar voor financiële schokken

Is uw buffer hoog genoeg? - Meer dan een derde van de twintig- tot 45-jarige Nederlanders heeft minder dan 3.000 euro spaargeld. Zij zitten hiermee onder het minimum bedrag dat het Nibud adviseert om als buffer aan te houden voor financiële schokken.



Volgens Rabobankeconoom Carlijn Prins is deze groep hierdoor kwetsbaar voor schokken in het inkomen of de uitgaven. Slechts een derde van de ondervraagden is tevreden met hoeveel hij of zij jaarlijks spaart; de overige twee derde wil meer sparen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Rabobank onder ruim 1.000 twintig- tot 45-jarigen.

Geen ruimte om te sparen



Van degenen die minder dan 3.000 euro spaargeld hebben, geeft 70 procent aan onvoldoende financiële ruimte te hebben om te sparen. Maar dit is uiteraard niet de enige verklaring voor spaargedrag. Prins: "Ook de voorkeuren van huishoudens spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld het belang dat zij aan de toekomst hechten. Door te sparen ‘offert’ een huishouden in feite consumptie in het heden op, voor consumptie in de onzekere toekomst."







Grote verschillen tussen bevolkingsgroepen

Tussen bevolkingsgroepen zijn er enorme verschillen in spaargedrag. Prins: "Degenen met minder dan 3.000 euro spaargeld hebben vaker een netto huishoudinkomen tot 3.000 euro, zijn vaker alleenstaand en vaker laag tot midden opgeleid. Opvallend is dat zelfs van de huishoudens met een netto inkomen tussen de 2.000 en 3.000 euro, die daarmee rond en boven modaal zitten, 47 procent minder dan 3.000 euro spaargeld heeft. En dat zelfs veertien procent van de huishoudens met een inkomen van 5.000 euro of meer hier onder zit."







Vermogen vast in huizen en pensioenen

Op macro-economisch niveau sparen Nederlandse huishoudens veel, maar dit vermogen zit voornamelijk vast in pensioenen en huizen. Prins: "Eerder beschreven we al dat Nederlandse huishoudens in Europees perspectief weinig vrij beschikbaar spaargeld hebben, zoals contant geld, geld op bank- en spaarrekeningen en vermogen in beleggingen. Voor veel huishoudens is het echter wenselijk om meer vrij beschikbare spaartegoeden te hebben. Dit kan worden bereikt door een deel van de besparingen die vast zitten in pensioenen onder voorwaarden om te zetten in vrij beschikbare tegoeden, maar daar zijn wel beleidsveranderingen voor nodig."







‘De kracht van vijftig euro'

Spaargeld is belangrijk om de financiële weerbaarheid op korte termijn te vergroten, maar kan ook worden aangewend voor langeretermijndoelen. Prins: "Denk aan om- of bijscholing om een gunstige positie op de arbeidsmarkt te behouden, en daarmee financiële weerbaarheid op lange termijn. Maar ook de aanschaf van een huis of de studie van kinderen kunnen doelen zijn waar spaargeld voor nodig is."