Pensioenfondsen krijgen weer perspectief Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen in september - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september gestegen van 109 procent naar 110 procent. Dit komt voornamelijk door de gestegen rente. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 109 procent.



Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.



Rente gestegen, verplichtingen gedaald

Na een lichte daling in augustus steeg de swaprente in september gemiddeld met ongeveer acht basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, is 2,4 procent. Door de rentestijging nam de waarde van de verplichtingen per saldo met ongeveer een procent af.



Vermogen pensioenfondsen stabiel

Per saldo steeg het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen in september. Ontwikkelingen zoals sterke economische cijfers in de VS, gestegen olieprijzen en het hoge consumentenvertrouwen hadden de overhand op de aandelenmarkten ten opzichte van negatieve ontwikkelingen zoals de handelspolitieke ontwikkelingen tussen de VS en China, een mogelijk harde Brexit en de Italiaanse begroting. De rente vond de weg omhoog waardoor de vastrentende waarden met ongeveer 0,5 procent daalden. De aandelen in ontwikkelde markten profiteerden van het gunstige sentiment en stegen met ongeveer 0,7 procent. De aandelen in opkomende markten noteerden daarentegen wederom een verlies - deze maand daalden zij met 0,4 procent. Het onroerend goed had een slechte maand met een verlies van ruim 2,0 procent vanwege stijgende rente. Per saldo bleef de portefeuille op niveau.



Weer perspectief voor pensioenfondsen

Het Actuarieel Genootschap publiceerde deze maand de nieuwe prognosetafel. Deze betekende een meevaller voor de pensioenfondsen. De nieuwe prognosetafel leidt tot een gemiddelde daling van de voorzieningen die pensioenfondsen moeten treffen van 1,0 procent. Daardoor verbetert ook hun dekkingsgraad, al is die invloed beperkt. Fondsen met een jong deelnemersbestand en relatief veel vrouwelijke deelnemers profiteren het meest: zij kunnen rekenen op een stijging van de dekkingsgraad van maar liefst 1,6 procent. Als pensioenfondsen overgaan naar de nieuwe sterftetafel kunnen zij dus een verbetering van de dekkingsgraad tegemoet zien.



Onderhandelingen over pensioenakkoord

Ook lijkt er eindelijk schot te zitten in de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Premier Rutte gaf in de algemene beschouwingen aan goede hoop te hebben op een overeenkomst. Heikel punt in de discussie is de AOW-leeftijd. De bonden willen de AOW-leeftijd bevriezen. Het lijkt erop dat het kabinet nu toch water bij de wijn gaat doen op dit punt. Voor de fondsen wordt het spannend hoe dit eruit gaat zien. Er zijn nog steeds fondsen waar kortingen dreigen in 2020 of 2021. Het is de vraag of de nieuwe regelgeving in 2020 van kracht zal worden en wat dat betekent voor deze dreigende kortingen.

"Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt voor pensioenfondsen" zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. "Lange onderhandelingen komen de beeldvorming over ons pensioenstelsel niet ten goede, zeker niet in combinatie met de dreigende kortingen. Wij hopen daarom dat het optimisme over de stand van zaken met betrekking tot het pensioenakkoord gegrond is."

