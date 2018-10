 Sander Jansen nieuwe algemeen directeur Opel Nederland

Verkoopdirecteur wordt algemeen directeur - Sander Jansen, tot en met vorige maand verkoopdirecteur bij Opel Nederland, zal met onmiddellijke ingang de positie van algemeen directeur bij de importorganisatie bekleden.



Na het vertrek van zijn voorganger, Johan Claassen, vervulde hij deze positie ook al - zij het kortstondig - op ad interim-basis. Jansen (35) is sinds 2008 werkzaam bij Opel Nederland en bekleedde vóór zijn nieuwe functie diverse productmarketingfuncties, gaf gedurende een periode sturing aan het rental- en remarketingbeleid, was als districtsmanager verantwoordelijk voor een deel van het dealernetwerk en werkte als verkoopdirecteur mee aan hernieuwde successen voor Opel, resulterend in een vaste top drie positie van het Duitse merk in Nederland.

Voor zijn komst naar Opel Nederland studeerde Jansen Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkte daarna een jaar bij een dealerbedrijf in het zuidoosten van het land.

In zijn nieuwe functie rapporteert Jansen rechtstreeks aan Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales and Marketing Opel Europe.



Vacature

Door de nieuwe verantwoordelijkheden van Jansen ontstaat er een vacature voor de positie van verkoopdirecteur. Aan de invulling van deze managementpositie wordt op dit moment gewerkt; naar verwachting komt hier op korte termijn duidelijkheid over.