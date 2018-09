Durf daadwerkelijk te investeren in AI - Kunstmatige intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), is hot. In het management en de IT-afdelingen van veel bedrijven overheerst het gevoel dat men aan de slag moet met AI. Maar waar moet u beginnen en hoe?



Oriëntatie is lastig omdat er van alle kanten iets wordt geroepen. Voor sommigen betekent de opkomst van AI het begin van het einde van de mensheid, volgens anderen is het juist het middel om de mensheid te redden en weer anderen beweren dat de hype omtrent AI helemaal overdreven is en de techniek nog maar heel beperkt toepasbaar is.

Om meer duidelijkheid te scheppen voor bedrijven die AI willen toepassen deelt BrainCreators vijf tips die elke organisatie op weg helpen met de toepassing van AI.



1. Onderschat de mogelijkheden van AI niet

Waar tot een paar jaar geleden simpelweg de middelen niet aanwezig waren voor uitgebreide, ingewikkelde AI-toepassingen is de technologie inmiddels ver genoeg ontwikkeld. Dankzij steeds sterkere en snellere computers kunnen inmiddels relatief complexe taken worden uitgevoerd met behulp van AI. Zaken waar normaliter veel manuren aan moeten worden besteed kunnen zo worden geautomatiseerd of versneld. Als u in uw bedrijfsvoering een proces herkent dat zal profiteren van AI kan dit al snel resultaat opleveren.



2. Overschat de mogelijkheden van AI niet

Het is belangrijk om te onthouden dat de mens altijd de controle zal houden. Machines beschikken niet over creativiteit of een eigen bewustzijn. Ze zijn afhankelijk van hoe mensen ze programmeren. Vandaag de dag is AI vooral sterk met relatief complexe, maar repetitieve processen, alles waar monsterherkenning een centrale rol bij speelt, bijvoorbeeld taal- en beeldherkenning, herkenning van materiaalfouten, patronen die op systeemfouten duiden.



3. Maak helder wat AI specifiek kan betekenen voor uw organisatie

Iedere organisatie is verschillend, beschikt over andere data en vraagt daarom om een eigen aanpak. Via een uitgebreide analyse moet worden bekeken op welk gebied een AI-toepassing daadwerkelijk resultaat zal opleveren. Veel organisaties zijn bang de boot te missen en zien AI als een doel dat zij moeten zien te bereiken. AI moet echter altijd een middel zijn om een bepaald doel te bereiken, zoals hogere kostenefficiëntie of een betere dienstverlening. Pas het toe waar het specifiek voor uw organisatie iets kan opleveren.



4. Zorg voor bruikbare data

Wat zuurstof is voor de mens, is goede data voor AI. Zonder goede data is het lastig om een AI-model te trainen. Hierbij geldt de uitdrukking 'garbage in, garbage out'. Een systeem of model kan nog zo slim zijn, maar als het wordt gedreven door nutteloze data leidt dit tot onzinnige resultaten. Modellen en algoritmes zijn niet het probleem bij machine learning. Deze zijn vrij toegankelijk en kunnen eenvoudig worden toegepast. Het is belangrijker dat de data waar veel bedrijven over beschikken bruikbaar is. Het goed labelen van data zorgt namelijk voor duiding en structuur. Als het labelen van data misgaat kan bijvoorbeeld een kopje worden aangezien voor een beker. Nu klinkt dit onschuldig, maar wat als een relatief onschuldige celafwijking niet wordt onderscheiden van een kwaadaardige tumor?



5. Durf daadwerkelijk te investeren in AI

Een probleem dat BrainCreators regelmatig tegenkomt bij bedrijven is dat zij de mogelijkheden van AI wel zien, maar niet bereid zijn om voldoende te investeren in de technologie. De hardware en data zijn er wel, er wordt alleen te weinig budget beschikbaar gesteld. Er wordt liever geld besteed aan andere dingen. Organisaties zien AI nog te veel als een ‘project’ wat ze er even naast kunnen doen. Het innovatiebudget voldoet niet. AI moet uit het operationeel budget worden gefinancierd.