Equinix benoemt Charles Meyers tot nieuwe president en CEO

Opvolger van Peter van Camp wil de volgende stap zetten in wereldwijd groei - De Board of Directors van Equinix heeft bekend gemaakt dat Charles Meyers is benoemd tot nieuwe president en Chief Executive Officer (CEO). Meyers, die per direct aan de slag gaat, gaat ook deel uitmaken van de Board of Directors.



Hij is de opvolger van Peter van Camp, die sinds januari interim-CEO was. Van Camp blijft aan in zijn rol als Executive Chairman van de Equinix Board of Directors.

"Meyers is een uitstekende leider die de afgelopen acht jaar in grote mate heeft bijgedragen aan het succes van Equinix," zegt Peter van Camp, Executive Chairman bij Equinix. "Hij heeft zeldzame leiderschapskwaliteiten en een passie voor strategische innovatie. Deze eigenschappen, gecombineerd met zijn bewezen diensten voor onze klanten en aandeelhouders, maken hem bij uitstek geschikt om onze strategie door te zetten en de toekomstige marktkansen te benutten."



Jarenlange IT-ervaring

Meyers is ruim 25 jaar actief in de technologiesector. In deze periode bekleedde hij verschillende topfuncties bij vooraanstaande IT- en telecombedrijven. In 2010 kwam Meyers naar Equinix als President Americas, waarna hij de grootste regio van de organisatie door een periode van groei en sterke operationele cijfers leidde. In 2013 werd hij aangesteld als Chief Operating Officer bij Equinix. Het afgelopen jaar was Meyers President of Strategy, Services & Innovation (SSI), waarbij hij vanuit de productorganisatie onder meer verantwoordelijk was voor technologie, strategie en business development.



Inzet op groei

"Acht jaar geleden kwam ik naar Equinix om deel uit te maken van een bedrijf met grote marktkansen en een fenomenaal team van werknemers. Voor mij is het een eer om de organisatie nu in de rol van CEO te dienen," zegt Meyers. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mijn meer dan 7.500 collega's overal ter wereld en onze klanten en partners te ondersteunen in hun digitale transformatie. De mogelijkheden voor Equinix zijn enorm. Wij blijven inzetten op onze innovatie, strategie en uitvoering om daarmee het vertrouwde centrum van een ‘cloud-first’-wereld te worden."