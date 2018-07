 Werknemers denken meer carrièrekansen te hebben dan ooit

Heeft u tegenwoordig meer of minder carrièrekansen? - Volgens bijna vier op de tien Nederlanders (38,3 procent) hebben werknemers momenteel meer carrièrekansen dan ooit. Tegelijkertijd denkt een derde (32 procent) juist dat het vroeger makkelijker was om verder te komen in de carrière.



Dat blijkt uit onderzoek van Indeed naar hoe de Nederlandse werkende bevolking aankijkt tegen de arbeidsmarkt en de eigen carrière.

Slechts 36,2 procent van de mensen onder de dertig vindt dat het over het algemeen nu makkelijker is om een baan te vinden dan vroeger. 60-plussers zijn het meest positief over de huidige arbeidsmarkt: 45,5 procent zegt dat het vandaag de dag makkelijker is om werk te vinden.



Opleidingsniveau bepaalt optimisme

Naast leeftijd blijkt ook opleidingsniveau van invloed op de manier waarop Nederlanders tegen de kansen op de huidige arbeidsmarkt aankijken. Hierbij geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau van de respondenten is, hoe positiever zij zijn. Van de theoretisch (hoger) opgeleiden denkt namelijk slechts een kwart (25,3 procent) dat voorgaande generaties het beter hadden, tegenover bijna de helft (43,7 procent) van de Nederlanders met een praktische (lagere) opleiding.

Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux: "Uit eerder onderzoek van Indeed kwam naar voren dat jongeren carrièrekansen een stuk belangrijker vinden dan ouderen: 45,5 procent tegen 15,7 procent. Opvallend is echter, dat de voorwaarden om een baan te krijgen in de loop der jaren sterk zijn veranderd. Waar vroeger opleiding hoog in het vaandel stond, lijkt relevante werkervaring nu juist de meer doorslaggevende factor te zijn voor veel werkgevers, en over het algemeen ontbreekt dit nog vaak bij jongere sollicitanten."



Vereiste voor succes

Bijna zeven op de tien (67,8 procent) Nederlanders denken dat een hoge opleiding een vereiste is voor succes. Het zijn met name vrouwen (72,3 procent) en laagopgeleiden (70,9 procent) die dit vinden. Opvallend genoeg denken juist hoogopgeleiden het minst vaak dat opleidingsniveau de bepalende succesfactor is – slechts zes op de tien van hen (61,5 procent) denken dat tegenwoordig een diploma nodig is om succesvol te zijn.

Poos: "Gezien de resultaten, is een diploma vergelijkbaar met geld, in die zin dat het alleen onbelangrijk is als je erover beschikt. Blijkbaar beoordelen veel kandidaten de kansen op de huidige arbeidsmarkt op basis van hun eigen situatie en hebben hoger opgeleiden de meeste kansen."