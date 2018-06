 Een op vijf Nederlanders wil minder loon voor rokers

Helft voorstander van algeheel rookverbod onder werktijd - Maar liefst achttien procent van de Nederlanders vindt dat rokers minder loon zouden moeten krijgen dan niet-rokers, omdat zij de maatschappij meer geld kosten.



Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.062 Nederlanders naar gezondheid op het werk. Maar liefst 47 procent van hen heeft het liefst dat de werkgever roken onder werktijd geheel verbiedt.

Niet alleen niet-rokers zijn hier overigens voorstander van. Opvallend is dat van de rokers bijna een tiende (acht procent) instemt met minder loon voor rokers, en een kwart (24 procent) met een algeheel rookverbod. "De hoogte van het percentage rokers dat hiermee instemt verbaast me," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Het lijkt erop dat er ook binnen de rokers een grote groep bestaat die geen fan is van roken onder werktijd."



Rookpauzes

Rookpauzes blijken een bijzonder heet hangijzer onder werkend Nederland. Zo vindt meer dan twee derde van de ondervraagden dat rookpauzes standaard onbetaald zouden moeten zijn. Daarnaast zegt ongeveer de helft (46 procent) dat niet-rokers meer vrije dagen verdienen, omdat zij geen rookpauzes nemen. Opmerkelijk is wederom de grote groep rokers die het met beide stellingen eens is: 41 procent van hen stemt in met onbetaalde rookpauzes en zestien procent gunt niet-rokende collega’s meer vrije dagen. Franke: "Ik kan me voorstellen dat het als niet-roker kan frustreren wanneer u collega’s die wel roken, meerdere keren per dag naar buiten ziet gaan voor een sigaretje. Ik denk dat onbetaalde rookpauzes hierin wel uitkomst kunnen bieden."



Meer premie betalen

Naast betaalde rookpauzes en minder loon, vindt een kwart van de ondervraagde rokers dat zij best meer (zorg)premie mogen betalen omdat zij de belastingbetaler uiteindelijk meer geld kosten. Onder niet-rokers is dit percentage zelfs 72 procent. Er lijkt hierin een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers, zo zegt 42 procent van de rokers dat hun baas te weinig doet om een gezonde levensstijl te stimuleren. Franke: "Tegenwoordig zie ik steeds meer bedrijven om me heen samen bootcampen, detoxen en gezonde lunches maken. Persoonlijk probeer ik mijn medewerkers ook zoveel mogelijk te stimuleren om gezonde keuzes te maken."