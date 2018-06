 Werknemers opener dan wettelijk verplicht over medische gegevens

Helft Nederlanders vindt dat werknemer gezondheidsklachten aan werkgever moet uitleggen - Bijna 80 procent van de werkende Nederlanders vindt dat de werkgever bij ziekmelding mag vragen naar zijn of haar klachten. Dit in tegenstelling tot de wetgeving, die het de werkgever expliciet verbiedt om te vragen naar de klachten van de werknemer.



Ook blijkt dat ruim de helft (55,5 procent) van de Nederlanders vindt dat de werknemer zelfs verplicht is om aan te geven wat de klachten zijn wanneer hij of zij zich ziekmeldt. Dat blijkt uit onderzoek van Robidus onder ruim 1100 werknemers.



Vragen naar gezondheid

"Dat een dergelijk hoog percentage werknemers vindt dat een werkgever mag vragen naar gezondheidsklachten is opmerkelijk," zegt Mick Netiv directeur van Robidus. De overheid is al jaren bezig om de werknemer op dit gebied te beschermen, maar werknemers vinden dat minder belangrijk. Ze posten immers op social media ook vaak berichten over hun gezondheid." Volgens de privacywetgeving is het niet toegestaan dat werkgevers informeren naar de aard en oorzaak van het verzuim van hun werknemers. De werkgever mag niet vragen wat de werknemer mankeert of naar de behandeling van de klachten. Er mag enkel gevraagd worden naar de mogelijke verzuimduur en of het verzuim veroorzaakt is door een ongeval.



Loondoorbetaling bij ziekte

"In het kader van de privacywetgeving kan een werknemer eventueel toestemming geven om zijn medische gegevens kenbaar te maken aan een vertrouwenspersoon, waardoor de werkgever hem of haar kan ondersteunen in een re-integratietraject, maar de wetgeving is vrij strikt in hetgeen dat wel en niet gedeeld mag worden", zegt Netiv. In veel gevallen krijgt u als werkgever te weinig informatie om de werknemer goed te ondersteunen bij re-integratie. "Wat gek is, omdat zowel de werknemer als werkgever baat heeft bij goede ondersteuning naar spoedig herstel" Werknemers vinden dit vooral een vreemde regeling wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt bij het uitvoeren van een risicovolle hobby. Maar liefst 27,5 procent van de respondenten geeft aan het onlogisch te vinden dat een werknemer recht heeft op loondoorbetaling wanneer hij of zij arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk tijdens het waterskiën, wielrenner of paardrijden.



Andere verhoudingen

"Waar werknemers enkele jaren geleden de werkgever nog zagen als iemand waar ze tegenover stonden en alles van konden verwachten, zie je nu dat veel werknemers hem meer als partner zien." Dit blijkt ook uit het percentage Nederlanders dat aangeeft dat de werkgever tegenwoordig vaak ten onrechte als veroorzaker van gezondheidsklachten wordt aangewezen. 43 procent van de respodenten geeft aan dat de werkgevers in veel gevallen ten onrechte als ziekteveroorzakers wordt gezien.