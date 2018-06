 Professionals roepen om transparantie over contracten

54 procent vindt dat dienstverband moet meespelen in beoordeling - Ruim een derde van de zelfstandige professionals is de schimmigheid op de werkvloer over inhoudelijke contractafspraken beu (37 procent). Zij pleiten ervoor dat onder andere het salaris, vakantiedagen en de contractduur van alle medewerkers voor iedereen openbaar zijn.



Dit komt in de praktijk echter nog zelden voor; bij 89 procent van de organisaties wordt dit namelijk nog niet gedaan. Dit blijkt uit het ZP-onderzoek van rtner FastFlex onder 1442 respondenten.



Blended workforce

Naast de arbeidsvoorwaardelijke kant van contracten zijn medewerkers ook geregeld onbekend met het soort dienstverband van collega’s. De opkomst van blended workforces zorgt voor een groeiende verscheidenheid aan contractvormen op de werkvloer. Over de contractvorm die is aangegaan tussen organisatie en medewerker wordt niet openlijk gecommuniceerd door organisaties (71 procent), terwijl ruim de helft van de professionals (51 procent) dit wel een goede zaak zou vinden. Zelfstandige professionals hebben bijvoorbeeld vaak andere rollen, rechten en plichten dan vaste medewerkers. Wanneer hier onduidelijkheid over is, kan dit leiden tot scheve gezichten. Het is dan ook niet gek dat 54 procent van de professionals vindt dat er, naast openheid over dienstverbanden, ook onderscheid moet zijn in sturing en beoordeling van medewerkers met verschillende contractvormen.



Soort dienstverband niet langer leidend bij aantrekken nieuw talent

De vraag naar nieuw talent wordt vaak uitgezet op basis van een contractvorm. Zo staat er in veel vacatures bijvoorbeeld of het om een interne of externe kracht gaat, dat er voor onbepaalde of bepaalde tijd een werknemer wordt gezocht of er wordt een bepaald aantal uren genoemd. Dit tot ergernis van professionals, die vinden dat de contractvorm te vaak leidend is bij de inrichting van functies en rollen (55 procent). Bijna driekwart van de professionals (72 procent) is van mening dat de contractvorm niet het uitgangspunt moet zijn bij invulling van een vacature, project of opdracht.

Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex: "Er zijn maar weinig organisaties waarin openlijk wordt gecommuniceerd over contractafspraken. Praten met collega’s over salaris, resultaatverplichtingen en bijbehorende afrekenmodellen is nog altijd een taboe. Het management is bang dat er onvrede ontstaat door verschillen, maar de krampachtige houding zorgt juist voor onvrede op de werkvloer. Professionals hebben behoefte aan eerlijkheid en openheid, zodat zij verschillen kunnen begrijpen. Ook in werving en selectie is het zaak dat het management afstapt van haar traditionele denkwijze: in contractvormen. Door heel specifiek aan de voorkant op zoek te gaan naar een zp’er of juist een vaste kracht loopt u mogelijk talent mis. Die focus op een contractvorm zorgt voor oogkleppen, het ‘vast vs. flex’ denken. Terwijl de juiste persoon – met de gewenste kennis en vaardigheden – misschien juist bij een andere groep hoort. Als het echt de juiste match is, dan zou de contractvorm geen issue mogen zijn. Echter moeten organisaties dan afstappen van het oude denken."