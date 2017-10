Hoe zit het nu écht met een AOV voor zzp’ers Door: Fred Akkerma, 09-10-2017, 22:55 uur Slechts 1 op de 5 zelfstandigen is verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Voor sommigen is dat niet zo erg, omdat zij bijvoorbeeld ook nog in loondienst werken of een partner hebben die genoeg verdient. Maar heeft u uw inkomsten als zzp’er wél nodig om uw levensstandaard te kunnen handhaven?



Dan is het verstandig om u te verdiepen in de mogelijkheden om inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval te voorkomen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan dit.



Zzp’ers noemen verschillende redenen om geen AOV te nemen. Dit zijn enkele van de meest gehoorde:

De verzekering is te duur

Ik spaar zelf wel

Verzekeraars keren toch niet uit

Arbeidsongeschiktheid overkomt mij niet

Te duur

Ruim 70% van de zzp’ers noemt de hoogte van de premie als reden om geen verzekering te nemen in de Zelfstandigen Enquête Arbeid (pdf). Een AOV-premie is van veel factoren afhankelijk. Er zijn persoonsgebonden factoren zoals leeftijd, maar ook productkenmerken die invloed hebben op de hoogte van de premie. Zoals de hoogte van het verzekerde inkomen en uw eigen keuzes voor de dekking.



Ondernemers betalen doorgaans 4 tot 9% van hun bruto inkomen aan AOV-premie. Gemiddeld is het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 7%. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat dit het ook voor u wordt.



Lagere premie

U heeft zelf invloed op de hoogte van de premie met de keuzes die u maakt. U kunt kiezen om 80% van uw gemiddelde jaarinkomen te verzekeren. Dat is het maximum wat u kunt verzekeren. Maar misschien kunt u ook met minder toe? In dat geval kunt u ervoor kiezen om minder dan 80% van uw gemiddelde inkomen te verzekeren. Met een minimum van € 4.000,- per jaar. Het gemiddelde jaarinkomen wordt berekend over een periode van 3 jaar.



En hoeveel maanden kunt u zelf overbruggen voordat u een uitkering uit de verzekering nodig heeft? Met een eigen risicoperiode van 12 of 24 maanden is de premie een stuk lager. Ook kunt u kiezen tot welke leeftijd (60, 62, 65 of 67 jaar) u een uitkering wilt ontvangen. Voor een aantal zwaardere beroepen geldt bij Centraal Beheer een maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar.



Op de website van Centraal Beheer kunt u een indicatie van uw premie berekenen. Hoeveel uren per maand moet u werken om deze premie te betalen? Voor veel zzp’ers is de premie zo’n 3 declarabele uren per maand. Dat is te overzien. Hiervoor krijgt u dan de geruststelling dat u voldoende inkomen heeft, mocht u iets overkomen dat u niet zag aankomen.



U kunt ook beginnen met een lagere dekking. En de AOV later uitbreiden als u meer omzet maakt. Dan bent u wel verzekerd, maar vallen de kosten in het begin nog mee. En nog iets: de premie voor een AOV is aftrekbaar van de belasting.



Ik spaar zelf wel

23% van de zzp’ers zegt geen AOV te nemen omdat zij denken het financiële risico zelf te kunnen dragen. Maar weet u precies wat u nodig heeft om een lange periode zonder inkomsten op te kunnen vangen? Wat zijn de vaste lasten, is het mogelijk hierop te besparen (door bijvoorbeeld te verhuizen) en heeft u nog een partner met een inkomen? Reken eens uit welk bedrag u minimaal nodig heeft om een jaar zonder inkomsten uit werk te overbruggen. En hoeveel heeft u nodig om het vol te houden tot de AOW-leeftijd?



Voorbeeld

Een 50-jarige zelfstandig adviseur verdient zo’n € 50.000,- per jaar. Om zijn vaste lasten en dergelijke te betalen, heeft hij € 36.000,- nodig. Al 9 jaar zet hij € 5.000,- per jaar opzij voor onvoorziene gevallen. Hij heeft nu € 45.000,- spaargeld. Een flinke buffer dus.



Maar stel dat hem iets overkomt en dat hij daardoor niet meer kan werken… Voor een bijstandsuitkering komt hij niet in aanmerking, omdat hij een eigen huis heeft en de overwaarde op zijn huis meer dan € 50.100,- is. Met zijn spaargeld kan hij een jaar vooruit. Als er daarna nog steeds geen inkomsten zijn, moet het huis wel worden verkocht. Om tot aan zijn AOW-leeftijd voldoende geld te hebben, heeft hij ruim 6 ton nodig.



Ze keren toch niet uit

Ruim 13% van de zzp’ers neemt geen AOV omdat zij verzekeraars niet vertrouwen: ‘Ze keren toch niet uit’. Dat wantrouwen is niet terecht. Als u iets overkomt, ook al is het een beetje uw eigen schuld (omdat u bijvoorbeeld onderuit ging tijdens een wild potje voetbal), dan krijgt u gelukkig gewoon een uitkering.



Een onafhankelijke arts bepaalt uw gezondheid. En de medische dienst van de verzekeraar bepaalt of u arbeidsongeschikt bent en voor hoeveel procent. Alleen als er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van drank, drugs, grove schuld of opzet, keert de verzekering niet uit. Ook kan een uitkering uitblijven als u tijdens het invullen van de medische vragenlijst niet eerlijk bent geweest.



Bij Centraal Beheer wordt 80% van de claims uitgekeerd. Slechts 5% wordt afgewezen. In de overige 15% van de gevallen zijn de klachten voorbij voordat de eigenrisicoperiode voorbij is.



Als ik nog kan typen...

Zzp’ers zeggen soms: ‘als ik nog kan typen, krijg ik geen uitkering’.



Passende arbeid: Bij sommige verzekeraars kunt u ervoor kiezen zich te verzekeren voor passende arbeid of gangbare arbeid. De premie is dan lager. Als u zich verzekert voor passende arbeid, krijgt u pas een uitkering als u met uw opleiding in uw vakgebied niets kunt vinden. Een muzikant die niet meer op kan treden, maar nog wel muziekles kan geven, krijgt dan bijvoorbeeld geen uitkering.



Gangbare arbeid: Als u zich verzekert voor gangbare arbeid, krijgt u pas een uitkering als u helemaal niet meer kunt werken. Dan kunt u als masseur met een schouderblessure dus in een callcenter terechtkomen.



Uw eigen beroep: Bij Centraal Beheer bent u altijd verzekerd voor uw eigen beroep. Als u uw eigen beroep niet meer uit kunt voeren, krijgt u dus gewoon een uitkering.



Wilt u meer weten over het verzekeren van uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt? Download dan de samenvatting met 10 tips om altijd verzekerd te zijn van een inkomen.



Over de auteur:

Fred Akkerma is hoofdredacteur van Managersonline.nl. Daarvoor was hij journalist, ondernemer en manager. Nu alle drie. Laatste weblogs Hoe zit het nu écht met een AOV voor zzp’ers Waarom je beter in september kunt beginnen met goede voornemens Wat is uw werkelijke toegevoegde waarde? Er zijn nog geen reacties.

