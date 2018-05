Hybride ZZP’ers zijn waardevolle arbeidskrachten

Steeds meer (hybride) zelfstandigen/werknemers - Hybride werknemers zijn werknemers die zowel zelfstandig ondernemer zijn, als in loondienst werken. Veel ZZP’ers hebben behoefte aan meer financiële zekerheid en gaan daarom parttime in loondienst werken, terwijl ze hun eigen onderneming ook nog draaiend houden.



Zo’n vijftien procent van de ZZP’ers is hybride professional. Werkgevers zijn hier vaak sceptisch over, merkt Job Verberne op van zakelijkbankieren.nl. "Ze vragen zich af of de medewerker zijn of haar prioriteit wel bij de werkgever heeft liggen, en niet alleen maar bij hun eigen bedrijf. Vaak hebben ze hiermee een goed punt te pakken." Maar toch is de combinatie waardevol, geeft Job Verberne aan.



Gevarieerde kennis

Hybride werknemers hebben vaak een brede kennis en ervaring, omdat ze op twee totaal verschillende werkvelden ervaring opdoen, vertelt Verberne. "Ze leren op verschillende manieren met situaties om te gaan en hebben vaak inzichten in verschillende zaken, omdat ondernemers het volledige spectrum van een bedrijf in hun eentje moeten kennen. Daarom kunt u deze werknemers vaak op verschillende soorten taken zetten. Ze hebben ervaring met het werven van klanten, het omgaan mét klanten, de administratieve taken van een bedrijf en ga zo maar door."



Ze begrijpen een bedrijf

Zelfstandig ondernemers zullen erg goed snappen hoe lastig het kan zijn om een bedrijf draaiende te houden, weet Verberne uit eigen ervaring. "Zij dealen hier namelijk niet alleen mee vanuit een werknemersperspectief, maar zijn de rest van hun tijd zélf bezig om een bedrijf op te bouwen. Ze hebben ervaring met het groeien van een bedrijf, en kunnen wellicht zelfs met persoonlijke tips komen waar de werkgever zelf nog niet aan had gedacht."

Zelfstandigen weten hoe ze om moeten gaan met bepaalde situaties, meer dan sommige andere werknemers dit zullen begrijpen. Ze zijn immers al bekend met de werking van een bedrijf.



Zakelijke ervaring

"Zelfstandig ondernemers moeten als geen ander onderhandelen," vervolgt Verberne. "Ze weten hoe een onderhandeling werkt, de prijzen van zelfstandige ondernemers zijn meestal namelijk niet vast van aard. Een bedrijf kan er baat bij hebben dat een hybride medewerker al zakelijke ervaring heeft op het gebied van financiën. Ze begrijpen kosten en baten, en het belang van de balans hiertussen."



Steeds meer (hybride) zelfstandigen

Naast alle voordelen die hybride werknemers kunnen bieden, is het ook een kwestie van vraag en aanbod. "Er komen steeds meer ondernemers, steeds meer zelfstandigen, en veel van deze mensen kunnen hun inkomen niet volledig laten afhangen van hun eigen bedrijf. Ze hebben een brede kennis en deze is inzetbaar in een bedrijf."



Onderlinge verhoudingen

Is het allemaal alleen maar mooi en positief? Nee, dat niet volgens Verberne. "Hybride constructies kunnen onderlinge verhoudingen testen, omdat zelfstandig ondernemers vaak niet gewend zijn te werken onder een baas. Zorg er daarom voor dat de verhouding duidelijk wordt besproken voordat er een dienstverband wordt aangegaan."



Merk-eigenheid

Ook kan er een probleem ontstaan wanneer de ondernemer bij een bedrijf dezelfde werkzaamheden verricht als bij de éigen onderneming. Verberne vertelt dat merk-eigenheid hierdoor verloren kan gaan. "Twee verschillende bedrijven zullen altijd een lichtelijk afwijkende visie hanteren. In het werkcontract zal moeten worden opgenomen hoe de werkgever precies wil dat deze persoon te werk gaat. Ook zal er een onderdeel moeten zijn voor het bewaken van de eigen klanten. Wanneer schriftelijk is afgesproken dat de ondernemer géén klanten mag werven voor het eigen bedrijf, zullen deze spanningen beperkt blijven."



Waardevolle toevoeging

Pak de nadelen goed aan, en pluk de vruchten van de voordelen, raadt Job Verberne tot slot aan. "Hybride werknemers zijn vaak ervaren mensen die in verschillende gebieden kennis en ervaring hebben. U kunt ze breed inzetten en ze kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan een bedrijf."